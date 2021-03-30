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30 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Hangi illerde okullar kapandı? Kırmızı illerde okullar kapanıyor mu? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... Hangi illerde okullar kapandı? Kırmızı illerde okullar kapanıyor mu? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa...
Hangi illerde okullar kapandı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Risk haritası göz önüne alınarak bazı illerde yüz yüze eğitim kısmende olsa başladı. Binlerce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi okulların ne zaman kapanacağını merak ediyor. Ayrıca Kabine sonrasında kırmızı renk olan 58 il hakkında alınacak kararlar yakından takip ediliyor. İşte, kırmızı illerde okullar kapanıyor mu? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa...
Giriş Tarihi: 30.03.2021 16:25 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021 16:25
Hangi illerde okullar kapandı? Kırmızı illerde okullar kapanıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların kapanmasına yönelik veli ve öğrencilerin beklediği haberi duyurdu. İlkokul, ortaokul ve liselerde 2 Temmuz'a kadar eğitim öğretimin devam edeceğini ifade eden Bakan Selçuk, Nisan ayında uygulanması beklenen ara tatilin bu sene yapılmayacağını bildirdi. İşte, hangi illerde okullar kapandı? Kırmızı illerde okullar kapanıyor mu? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa...
GALERİ DEVAM EDİYOR KIRMIZI RENKLİ İLLERDE OKULLARIN DURUMU
Kabine Toplantısı'nda eğitim öğretim takvimi ile ilgili bir karar çıkmadı. Toplantı sonrası MEB'den açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Eğitimde yerinde karar uygulaması kapsamında 1 Mart 2021 Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşmış olduğumuz kriterler doğrultusunda, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı alınacak kararlar ile devam edilecektir.
Bu kapsamda; tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12'inci sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim daha önce açıklandığı şekilde devam edecektir. Ortaokul 5, 6 ve 7'nci sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflarda yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş, risk durumu haritasına bağlı olarak valilikler koordinasyonundaki İl Hıfzısıhha Kurulu kararları doğrultusunda il bazlı olarak uygulanacaktır" denildi.
Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıflarının ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edeceği bildirilen açıklamanın devamında, "Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecektir.
8 ve 12'nci sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile takviye kurslarına cumartesi ve pazar günleri de dahil devam edilecektir. Okullardaki sınav uygulamaları ise açıklanan takvim doğrultusunda devam edecektir. Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.