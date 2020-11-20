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20 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: 22 Kasım KPSS sınavı iptal mi? KPSS ortaöğretim sınavı ertelendi mi? ÖSYM son açıklamalar Son dakika: 22 Kasım KPSS sınavı iptal mi? KPSS ortaöğretim sınavı ertelendi mi? ÖSYM son açıklamalar Son dakika... KPSS sınavı ertelendi mi? ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek 2020 KPSS Ortaöğretim sınavı için hazırlıklar tamamlandı. Ortaöğretim sınavı için bekleyişini sürdüren adaylar, hafta sonu belirli saatlerde uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle sınav tarihinin ertelenip ertelenmeyeceği konusunda detayları araştırıyor. Peki, Son dakika: 22 Kasım KPSS sınavı iptal mi? KPSS ortaöğretim sınavı ertelendi mi? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 20.11.2020 09:37 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 09:43
Son dakika... KPSS sınavı ertelendi mi? 22 Kasım KPSS sınavı iptal mi? Kamuya personel olarak atanmak isteyen vatandaşlar bu yıla ilişkin Ortaöğretim oturumuna hazırlıklarını tamamladı. Lise mezunu adayların katılım sağlayacağı KPSS Ortaöğretim sınavı 22 Kasım'da gerçekleştirilecek. Hafta sonu belirli saatlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sınavın ertelenip ertelenmediği konusunda araştırmalar başladı. Peki, 22 Kasım KPSS sınavı iptal mi? KPSS ortaöğretim sınavı ertelendi mi? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI ERTELENDİ Mİ?
Hemen şunu belirtelim ki, 2020 KPSS Ortaöğretim sınavı ertelenmedi. ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre, KPSS Ortaöğretim 22 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavda adaylara Genel Yetenek (60) ve Genel Kültür (60) testleri uygulanacak. Sınavın süresi 130 dakika olacak.
SINAVA YANIMDA REFAKATÇİ GELEBİLİR Mİ?
İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede şu ifadelere yer verildi:
"ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri kısıtlamalardan muaf olacak." KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini girerek öğrenebilecekler.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ İÇİN TIKLAYIN... KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS ortaöğretim sonuçları, 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş ypaarak ulaşabilecekler.