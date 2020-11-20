Son dakika: 22 Kasım KPSS sınavı iptal mi? KPSS ortaöğretim sınavı ertelendi mi? ÖSYM son açıklamalar

SINAVA YANIMDA REFAKATÇİ GELEBİLİR Mİ?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede şu ifadelere yer verildi:

"ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri kısıtlamalardan muaf olacak."