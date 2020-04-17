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Fahrettin Koca kimdir, nereli? Dr. Fahrettin Koca kaç yaşında? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kaç çocuğu var?
Fahrettin Koca kimdir? Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca kaç yaşında? Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 14.00'te toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyecek. Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının açıklanmasının ardından çalışmaları titizlikle yürüten ve çalışmalarıyla dikkat çeken Fahrettin Koca'nın hayat hikayesi merak ediliyor. Peki, Fahrettin Koca kimdir, nereli? Dr. Fahrettin Koca kaç yaşında? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kaç çocuğu var?
Giriş Tarihi: 17.04.2020 14:32Güncelleme Tarihi: 17.04.2020 14:35