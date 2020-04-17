Fahrettin Koca kimdir, nereli? Dr. Fahrettin Koca kaç yaşında? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kaç çocuğu var?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyecek. Bakan Koca'nın koronavirüsle mücadele sürecinde kritik uyarı ve açıklamalarda bulunması ve son vakaları açıklaması bekleniyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında titizlikle çalışan Bakan Koca'nın hayat hikayesi merak ediliyor. Peki, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kimdir, nereli? Dr. Fahrettin Koca kaç yaşında? Fahrettin Koca'nın kaç çocuğu var? İşte Fahrettin Koca'nın hayat hikayesi...