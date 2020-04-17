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Fahrettin Koca kimdir, nereli? Dr. Fahrettin Koca kaç yaşında? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kaç çocuğu var?

Fahrettin Koca kimdir? Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca kaç yaşında? Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 14.00'te toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyecek. Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının açıklanmasının ardından çalışmaları titizlikle yürüten ve çalışmalarıyla dikkat çeken Fahrettin Koca'nın hayat hikayesi merak ediliyor. Peki, Fahrettin Koca kimdir, nereli? Dr. Fahrettin Koca kaç yaşında? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kaç çocuğu var?

Giriş Tarihi: 17.04.2020 14:32 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020 14:35
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Fahrettin Koca kimdir, nereli? Dr. Fahrettin Koca kaç yaşında? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kaç çocuğu var?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyecek. Bakan Koca'nın koronavirüsle mücadele sürecinde kritik uyarı ve açıklamalarda bulunması ve son vakaları açıklaması bekleniyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında titizlikle çalışan Bakan Koca'nın hayat hikayesi merak ediliyor. Peki, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kimdir, nereli? Dr. Fahrettin Koca kaç yaşında? Fahrettin Koca'nın kaç çocuğu var? İşte Fahrettin Koca'nın hayat hikayesi...

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Fahrettin Koca kimdir, nereli? Dr. Fahrettin Koca kaç yaşında? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kaç çocuğu var?

DR. FAHRETTİN KOCA KİMDİR?

Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bakan Fahrettin Koca'nın biyografisi şöyle:

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Fahrettin Koca kimdir, nereli? Dr. Fahrettin Koca kaç yaşında? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kaç çocuğu var?

Dr. Fahrettin Koca, 2 Ocak 1965'te Konya'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini doğduğu kentte, liseyi Bursa Erkek Lisesi'nde bitirdi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1988'de tamamlayarak tıp doktoru unvanını aldı.

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Fahrettin Koca kimdir, nereli? Dr. Fahrettin Koca kaç yaşında? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kaç çocuğu var?

İhtisasını İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda tamamlayarak 1995'te Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu.

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Fahrettin Koca kimdir, nereli? Dr. Fahrettin Koca kaç yaşında? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kaç çocuğu var?

Çeşitli sağlık kurumlarında hekimlik ve medikal direktörlük görevlerinde bulundu. Kurduğu ve başkanlığını yürüttüğü sağlık kurumlarında Türkiye'nin sağlıkta dönüşüm politikaları doğrultusunda önemli atılımlar gerçekleştirdi.