31 Temmuz 2023, Pazartesi
YAŞ toplantısı ne zaman, hangi tarihte? 2023 Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı terfi atama kararları belli oldu mu? TSK kararları...
Türkiye için önemli bir toplantı olan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bir yıl aradan sonra yapılacak olan toplantı, Ağustos ayının ilk haftasında gerçekleşecek. Toplantıda, albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması veya emekliye ayırma gibi önemli kararlar ele alınacak. Peki YAŞ toplantısı ne zaman, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 31.07.2023 13:26 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 13:27
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