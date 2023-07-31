31 Temmuz 2023, Pazartesi
Murat Özer kimdir, kaç yaşında, nereli? Esenyurt tekel bayi faili Murat Özer yakalandı mı?
Esenyurt'ta meydana gelen tekel bayi katliamının faili olarak ismi açıklanan Murat Özer ile ilgili detaylar kamuoyu tarafından merak ediliyor. Korkunç olay, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerindeki bir tekel bayiinde yaşanmıştı. Saat 00.15 sıralarında gerçekleşen saldırıda, iş yerine gelen 4 kişi, içeride bulunan 3 kişiye acımasızca saldırmış ve kurşun yağdırmışlardı. Peki Murat Özer kimdir, kaç yaşında, nereli?
Giriş Tarihi: 31.07.2023 10:22
- 1
- 15
- 2
- 15
- 3
- 15
- 4
- 15
- 5
- 15