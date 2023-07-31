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Haberler Galeri Murat Özer kimdir, kaç yaşında, nereli? Esenyurt tekel bayi faili Murat Özer yakalandı mı?

Murat Özer kimdir, kaç yaşında, nereli? Esenyurt tekel bayi faili Murat Özer yakalandı mı?

Esenyurt'ta meydana gelen tekel bayi katliamının faili olarak ismi açıklanan Murat Özer ile ilgili detaylar kamuoyu tarafından merak ediliyor. Korkunç olay, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerindeki bir tekel bayiinde yaşanmıştı. Saat 00.15 sıralarında gerçekleşen saldırıda, iş yerine gelen 4 kişi, içeride bulunan 3 kişiye acımasızca saldırmış ve kurşun yağdırmışlardı. Peki Murat Özer kimdir, kaç yaşında, nereli?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.07.2023 10:22
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Murat Özer kimdir, kaç yaşında, nereli? Esenyurt tekel bayi faili Murat Özer yakalandı mı?

Esenyurt'ta meydana gelen tekel bayi katliamının faili olarak ismi açıklanan Murat Özer ile ilgili detaylar kamuoyu tarafından merak ediliyor. Korkunç olay, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerindeki bir tekel bayiinde yaşanmıştı. Saat 00.15 sıralarında gerçekleşen saldırıda, iş yerine gelen 4 kişi, içeride bulunan 3 kişiye acımasızca saldırmış ve kurşun yağdırmışlardı. Peki Murat Özer kimdir, kaç yaşında, nereli?

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Murat Özer kimdir, kaç yaşında, nereli? Esenyurt tekel bayi faili Murat Özer yakalandı mı?

Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerindeki bir tekel bayiinde meydana gelen korkunç olay, 00.15 sıralarında gerçekleşti. İş yerine gelen 4 kişi, içeride bulunan 3 kişiye acımasızca saldırdılar ve adeta kurşun yağdırdılar.

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Murat Özer kimdir, kaç yaşında, nereli? Esenyurt tekel bayi faili Murat Özer yakalandı mı?

Saldırı sonucunda 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken, 21 yaşındaki Yusuf Erzen de yaralandı.

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Murat Özer kimdir, kaç yaşında, nereli? Esenyurt tekel bayi faili Murat Özer yakalandı mı?

Olay yerine hızla sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı Yusuf Erzen'i tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise olayın ardındaki şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

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Murat Özer kimdir, kaç yaşında, nereli? Esenyurt tekel bayi faili Murat Özer yakalandı mı?

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, Esenyurt'ta 28 Temmuz 2023 Cuma gecesi bir tekel bayisinde iki kişinin öldürüldüğü, bir kişinin de yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, olaya karıştığı belirlenen kişilerden birinin gözaltına alındığı ve firari üç kişiyi yakalama çalışmalarının da devam ettiği aktarıldı. Valilik, olayın yaşandığı işletmede 1 pompalı tüfek, 2 tabanca ve 50 adet de merminin ele geçirildiğini açıkladı.