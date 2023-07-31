Karadeniz’de sıcak saatler! Valilik açıklama yaptı: 28 mühimmattan 8’i çıkarıldı

30 Temmuz saat 10.00'da SAS Grup Komutanlığı SAS timi tarafından dalış icra edilmiş, bahse konu mevkide en az 28 adet mühimmat tespiti yapılmış olup tespit edilen mühimmatlardan, karaya çıkarılması mümkün vaziyette olan 8 tanesi teşhis ve imha için Şile Nöbetçi Savcısı onayı dahilinde SAS timi tarafından SAS Grup Komutanlığı'na intikal ettirilmek üzere karaya çıkarılmıştır.