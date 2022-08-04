04 Ağustos 2022, Perşembe
YAŞ kararları emekli edilenler son dakika açıklandı! 2022 Emekliye sevk edilen generaller ve amiraller isim isim liste
YAŞ kararları emekli edilenler açıklandı. 2022 YAŞ toplantısı sonrası emekliye sevk edilenlerin isim listesi belli oldu. Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden erişime açılan terfi ve atama listesinde emekliye sevk edilen generaller ve amiraller belli oldu. Emekliye sevk edilenler isim listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2022 YAŞ kararları sonrası emekliye sevk edilen generaller ve amiraller kimler? İşte isim isim liste...
Giriş Tarihi: 04.08.2022 15:55 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022 15:55
- 1
- 5
- 2
- 5
- 3
- 5
- 4
- 5
- 5
- 5