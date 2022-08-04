YAŞ kararları emekli edilenler son dakika açıklandı! 2022 Emekliye sevk edilen generaller ve amiraller isim isim liste

YAŞ kararları emekli edilenler açıklandı. 2022 YAŞ toplantısı sonrası emekliye sevk edilenlerin isim listesi belli oldu. Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden erişime açılan terfi ve atama listesinde emekliye sevk edilen generaller ve amiraller belli oldu. Emekliye sevk edilenler isim listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2022 YAŞ kararları sonrası emekliye sevk edilen generaller ve amiraller kimler? İşte isim isim liste...