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YAŞ kararları emekli edilenler son dakika açıklandı! 2022 Emekliye sevk edilen generaller ve amiraller isim isim liste

YAŞ kararları emekli edilenler açıklandı. 2022 YAŞ toplantısı sonrası emekliye sevk edilenlerin isim listesi belli oldu. Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden erişime açılan terfi ve atama listesinde emekliye sevk edilen generaller ve amiraller belli oldu. Emekliye sevk edilenler isim listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2022 YAŞ kararları sonrası emekliye sevk edilen generaller ve amiraller kimler? İşte isim isim liste...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.08.2022 15:55 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022 15:55
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YAŞ kararları emekli edilenler son dakika açıklandı! 2022 Emekliye sevk edilen generaller ve amiraller isim isim liste

YAŞ kararları emekli edilenler son dakika açıklandı! Normal bekleme süresini tamamlayarak kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen general ve amirallerin isim listesi belli oldu. Bugün gerçekleştirilen YAŞ toplantısının ardından Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden liste yayımlandı. Peki, 2022 YAŞ kararları sonrası emekliye sevk edilen generaller ve amiraller kimler? İşte isim isim liste...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YAŞ kararları emekli edilenler son dakika açıklandı! 2022 Emekliye sevk edilen generaller ve amiraller isim isim liste

2022 YAŞ KARARLARI EMEKLİ EDİLENLER KİMLER?

İşte normal bekleme süresini tamamlayarak kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen generaller ve amirallerin isim listesi:

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YAŞ kararları emekli edilenler son dakika açıklandı! 2022 Emekliye sevk edilen generaller ve amiraller isim isim liste
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YAŞ kararları emekli edilenler son dakika açıklandı! 2022 Emekliye sevk edilen generaller ve amiraller isim isim liste
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YAŞ kararları emekli edilenler son dakika açıklandı! 2022 Emekliye sevk edilen generaller ve amiraller isim isim liste