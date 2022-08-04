İşte tek merkezden Türkiye düşmanlığı için yönetilen uluslararası medya! Silahları en güçlü bombalardan bile tehlikeli: Yalan üretimi

22 Ağustos 2021 saat:22.21 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Koltuğu kurtarmak için şimdi de İngilizlerin mi taşeronu oluyorsun Sayın Recep Tayyip Erdoğan?" iddiasında bulundu ve BBC Türkçe'nin haberine destek verdi.

22 Ağustos 2021 saat:22.55 Meral Akşener, İngilizce bir paylaşım daha yaparak İngiltere Başbakanı Boris Johnson'u etiketledi ve "Sayın Başbakan Boris Johnson. Afgan mültecilerle ilgili bu tür anlaşmalar Türk halkının iradesine aykırıdır ve bu nedenle bizim açımızdan gayri meşrudur. Bir sonraki seçimden sonra Sayın Erdoğan gittiğinde topraklarımızda bu tür kamplara izin vermeyeceğiz. Dikkatli olun" iddiasında bulundu.