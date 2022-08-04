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Haberler Galeri İşte tek merkezden Türkiye düşmanlığı için yönetilen uluslararası medya! Silahları en güçlü bombalardan bile tehlikeli: Yalan üretimi

İşte tek merkezden Türkiye düşmanlığı için yönetilen uluslararası medya! Silahları en güçlü bombalardan bile tehlikeli: Yalan üretimi

Oxford Üniversitesi'ne bağlı Reuters Gazetecilik Çalışmaları Enstitüsü'nün çalışması, yalan habere en fazla maruz kalan ülkenin Türkiye olduğunu gözler önüne serdi. CNN Internatıonal, New York Times, Amerikan FOX TV, The Associated Press, BBC, The Guardian, BBC Türkçe, Euronews Türkçe, DW Türkçe, Russia Today, Independent Türkçe'nin aralarında bulunduğu medya kuruluşlarının ülkemizi hedef alan algıya yönelik yalan haberlerini sizleri içi derledik.

Sabah
Giriş Tarihi: 04.08.2022 15:19 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022 15:19
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İşte tek merkezden Türkiye düşmanlığı için yönetilen uluslararası medya! Silahları en güçlü bombalardan bile tehlikeli: Yalan üretimi

Aralarında CNN Internatıonal Televizyonu, New York Times gazetesi, Amerikan FOX TV, Amerikan haber ajansı The Associated Press (AP), BBC, İngiliz Times gazetesi, İngiliz The Guardian gazetesi, BBC Türkçe, Euronews Türkçe, Alman menşeili DW Türkçe internet sitesi, Russia Today (RT), İngiliz kaynaklı ve Suudi Arabistan sermayeli Independent Türkçe internet sitesi, Alman menşeili DW Türkçe internet sitesinin de bulunduğu uluslararası medyanın ülkemize yönelik yalan haberlerini derledik.

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İşte tek merkezden Türkiye düşmanlığı için yönetilen uluslararası medya! Silahları en güçlü bombalardan bile tehlikeli: Yalan üretimi

YALAN 1- İNGİLTERE SAVUNMA BAKANI BEN WALLACE ADINA YALAN HABER SERVİS EDİLDİ

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın, "Türkiye ve Pakistan gibi ülkelerde mülteci merkezleri planlıyoruz" şeklindeki sözleri bizzat bakan tarafından yalanlandı.

İngiliz Times gazetesi, BBC Türkçe ve Euronews Türkçe; İngiltere Savunma Bakanı'na ait olmayan sözleri yayınladı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Habertürk yazarı Fatih Altaylı söz konusu yalana ortak oldu. BBC Türkçe ve Euronews Türkçe, yalan haberden dolayı kamuoyundan özür diledi.

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İşte tek merkezden Türkiye düşmanlığı için yönetilen uluslararası medya! Silahları en güçlü bombalardan bile tehlikeli: Yalan üretimi

22 Ağustos 2021 saat:19.41 BBC Türkçe; İngiltere Savunma Bakanı Wallace'ın Mail on Sunday gazetesi için kaleme aldığı makaleyi haberleştirdi ve "Türkiye ve Pakistan gibi ülkelerde mülteci merkezleri planlıyoruz" başlığı ile paylaşımda bulundu.

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İşte tek merkezden Türkiye düşmanlığı için yönetilen uluslararası medya! Silahları en güçlü bombalardan bile tehlikeli: Yalan üretimi

22 Ağustos 2021 saat:22.21 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Koltuğu kurtarmak için şimdi de İngilizlerin mi taşeronu oluyorsun Sayın Recep Tayyip Erdoğan?" iddiasında bulundu ve BBC Türkçe'nin haberine destek verdi.

22 Ağustos 2021 saat:22.55 Meral Akşener, İngilizce bir paylaşım daha yaparak İngiltere Başbakanı Boris Johnson'u etiketledi ve "Sayın Başbakan Boris Johnson. Afgan mültecilerle ilgili bu tür anlaşmalar Türk halkının iradesine aykırıdır ve bu nedenle bizim açımızdan gayri meşrudur. Bir sonraki seçimden sonra Sayın Erdoğan gittiğinde topraklarımızda bu tür kamplara izin vermeyeceğiz. Dikkatli olun" iddiasında bulundu.

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İşte tek merkezden Türkiye düşmanlığı için yönetilen uluslararası medya! Silahları en güçlü bombalardan bile tehlikeli: Yalan üretimi

22 Ağustos 2021 saat:22.57 Dışişleri Bakanlığı, İngiltere basınında yer alan Afgan mülteciler için Türkiye'de iltica başvuru merkezi kurulması konusunda plan yapıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.