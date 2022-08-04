04 Ağustos 2022, Perşembe
YAŞ kararları görev süresi uzatılanlar: 2022 KKK, DKK, HKK korgeneral, tümgeneral, tuğgeneral, tümamiral, tuğamiral isim listesi
YAŞ kararları görev süresi uzatılanlar kimler? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla YAŞ kararları sonrası terfi ve atamalar belli oldu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresi bir sene uzatılırken, komutanlıklardaki görev süresi uzatılanların isim listesi araştırılmaya başlandı. Peki, YAŞ kararları görev süresi uzatılanlar kimler? İşte 2022 KKK, DKK, HKK korgeneral, tümgeneral, tuğgeneral, tümamiral, tuğamiral isim listesi...
Giriş Tarihi: 04.08.2022 16:06
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