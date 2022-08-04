YAŞ kararları görev süresi uzatılanlar: 2022 KKK, DKK, HKK korgeneral, tümgeneral, tuğgeneral, tümamiral, tuğamiral isim listesi

YAŞ kararları görev süresi uzatılanlar, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2022 YAŞ toplantısının sona ermesi ile birlikte gözler görev süresi uzatılanlara çevrildi. 30 Ağustos 2022 tarihinden geçerli olarak görev süresi bir yıl uzatılan general ve amirallerin isim listesi açıklandı. Peki, YAŞ kararları görev süresi uzatılanlar kimler? İşte 2022 KKK, DKK, HKK korgeneral, tümgeneral, tuğgeneral, tümamiral, tuğamiral isim listesi...