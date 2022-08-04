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Haberler Galeri YAŞ kararları görev süresi uzatılanlar: 2022 KKK, DKK, HKK korgeneral, tümgeneral, tuğgeneral, tümamiral, tuğamiral isim listesi

YAŞ kararları görev süresi uzatılanlar: 2022 KKK, DKK, HKK korgeneral, tümgeneral, tuğgeneral, tümamiral, tuğamiral isim listesi

YAŞ kararları görev süresi uzatılanlar kimler? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla YAŞ kararları sonrası terfi ve atamalar belli oldu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresi bir sene uzatılırken, komutanlıklardaki görev süresi uzatılanların isim listesi araştırılmaya başlandı. Peki, YAŞ kararları görev süresi uzatılanlar kimler? İşte 2022 KKK, DKK, HKK korgeneral, tümgeneral, tuğgeneral, tümamiral, tuğamiral isim listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.08.2022 16:06
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YAŞ kararları görev süresi uzatılanlar: 2022 KKK, DKK, HKK korgeneral, tümgeneral, tuğgeneral, tümamiral, tuğamiral isim listesi

YAŞ kararları görev süresi uzatılanlar, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2022 YAŞ toplantısının sona ermesi ile birlikte gözler görev süresi uzatılanlara çevrildi. 30 Ağustos 2022 tarihinden geçerli olarak görev süresi bir yıl uzatılan general ve amirallerin isim listesi açıklandı. Peki, YAŞ kararları görev süresi uzatılanlar kimler? İşte 2022 KKK, DKK, HKK korgeneral, tümgeneral, tuğgeneral, tümamiral, tuğamiral isim listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YAŞ kararları görev süresi uzatılanlar: 2022 KKK, DKK, HKK korgeneral, tümgeneral, tuğgeneral, tümamiral, tuğamiral isim listesi

2022 YAŞ KARARLARI GÖREV SÜRESİ UZATILANLAR KİMLER?

İşte 30 Ağustos 2022 tarihinden geçerli olarak görev süresi bir yıl uzatılan general ve amirallerin isim listesi:

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YAŞ kararları görev süresi uzatılanlar: 2022 KKK, DKK, HKK korgeneral, tümgeneral, tuğgeneral, tümamiral, tuğamiral isim listesi
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YAŞ kararları görev süresi uzatılanlar: 2022 KKK, DKK, HKK korgeneral, tümgeneral, tuğgeneral, tümamiral, tuğamiral isim listesi
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YAŞ kararları görev süresi uzatılanlar: 2022 KKK, DKK, HKK korgeneral, tümgeneral, tuğgeneral, tümamiral, tuğamiral isim listesi