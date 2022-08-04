04 Ağustos 2022, Perşembe
YAŞ kararları açıklandı mı? Yüksek Askeri Şura Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Terfi kararları ne zaman açıklanacak?
YAŞ kararları açıklandı mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı tarafından YAŞ toplantısının başlayacağı saat açıklandı. 2022 YAŞ'ta albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması veya emekliye ayırma işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları ele alınacak. Peki, YAŞ kararları açıklandı mı? Yüksek Askeri Şura Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Terfi kararları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 04.08.2022 09:40 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022 09:50
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