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Haberler Galeri YAŞ kararları açıklandı mı? Yüksek Askeri Şura Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Terfi kararları ne zaman açıklanacak?

YAŞ kararları açıklandı mı? Yüksek Askeri Şura Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Terfi kararları ne zaman açıklanacak?

YAŞ kararları açıklandı mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı tarafından YAŞ toplantısının başlayacağı saat açıklandı. 2022 YAŞ'ta albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması veya emekliye ayırma işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları ele alınacak. Peki, YAŞ kararları açıklandı mı? Yüksek Askeri Şura Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Terfi kararları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.08.2022 09:40 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022 09:50
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YAŞ kararları açıklandı mı? Yüksek Askeri Şura Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Terfi kararları ne zaman açıklanacak?

YAŞ kararları açıklandı mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı bugün yapılacak. Toplantıda; albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması veya emekliye ayırma işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları ele alınacak. Peki, YAŞ kararları açıklandı mı? Yüksek Askeri Şura Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Terfi kararları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YAŞ kararları açıklandı mı? Yüksek Askeri Şura Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Terfi kararları ne zaman açıklanacak?

2022 YAŞ KARARLARI AÇIKLANDI MI?

Yüksek Askeri Şura toplantısı kararları henüz açıklanmadı. Bugün içerisinde açıklanacak YAŞ kararları belli olur olmaz ahaber.com.tr'de olacak.

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YAŞ kararları açıklandı mı? Yüksek Askeri Şura Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Terfi kararları ne zaman açıklanacak?

YAŞ TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yüksek Askeri Şura toplantısı öncesinde Başkan Erdoğan başkanlığındaki YAŞ üyeleri, saat 11.00'de Anıtkabir'i ziyaret edecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek YAŞ toplantısı ise saat 12.00'de başlayacak.

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YAŞ kararları açıklandı mı? Yüksek Askeri Şura Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Terfi kararları ne zaman açıklanacak?

KOMUTA KADEMESİNİN DURUMU

Yüksek Askeri Şurada ele alınacak konular arasında general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları yer alıyor.

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YAŞ kararları açıklandı mı? Yüksek Askeri Şura Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Terfi kararları ne zaman açıklanacak?

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, bu sene itibarıyla hem yaş haddini hem de görevdeki bekleme süresini dolduruyor. Ancak 13 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Genelkurmay Başkanlığı görev süresine ilişkin düzenlemeye gidildi.