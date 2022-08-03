03 Ağustos 2022, Çarşamba
KPSS Alan Bilgisi ve ÖABT ertelendi mi? 2022 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı iptal mi oldu? ÖSYM son durum
KPSS Alan Bilgisi ve ÖABT ertelendi mi? DDK, ÖSYM tarafından yapılan 2022-KPSS Lisans sınavına yönelik iddiaların ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kurumda incelemelerine başladı. Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumlarındaki bazı soruların, bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğu iddiasının ardından başlatılan inceleme sonrası gözler Alan Bilgisi ve ÖABT sınavlarına çevrildi. Peki, KPSS Alan Bilgisi ve ÖABT ertelendi mi? 2022 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı iptal mi oldu? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 03.08.2022 16:25 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022 16:25
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