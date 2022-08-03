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Haberler Galeri KPSS Alan Bilgisi ve ÖABT ertelendi mi? 2022 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı iptal mi oldu? ÖSYM son durum

KPSS Alan Bilgisi ve ÖABT ertelendi mi? 2022 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı iptal mi oldu? ÖSYM son durum

KPSS Alan Bilgisi ve ÖABT ertelendi mi? DDK, ÖSYM tarafından yapılan 2022-KPSS Lisans sınavına yönelik iddiaların ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kurumda incelemelerine başladı. Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumlarındaki bazı soruların, bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğu iddiasının ardından başlatılan inceleme sonrası gözler Alan Bilgisi ve ÖABT sınavlarına çevrildi. Peki, KPSS Alan Bilgisi ve ÖABT ertelendi mi? 2022 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı iptal mi oldu? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.08.2022 16:25 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022 16:25
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KPSS Alan Bilgisi ve ÖABT ertelendi mi? 2022 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı iptal mi oldu? ÖSYM son durum

KPSS Alan Bilgisi ve ÖABT ertelendi mi? 31 Temmuz'da gerçekleştirilen KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavındaki bazı soruların, bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğu iddiasının ardından görevlendirilen DDK müfettişleri, bugün ÖSYM'nin Bilkent yerleşkesinde incelemelerde bulundu. Peki, KPSS Alan Bilgisi ve ÖABT ertelendi mi? 2022 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı iptal mi oldu? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KPSS Alan Bilgisi ve ÖABT ertelendi mi? 2022 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı iptal mi oldu? ÖSYM son durum

KPSS ALAN BİLGİSİ VE ÖABT ERTELENDİ Mİ?

ÖSYM takvimine göre, 2022 KPSS Alan Bilgisi 6-7 Ağustos'ta, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Bu sınavların iptali ya da erteleme konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

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KPSS Alan Bilgisi ve ÖABT ertelendi mi? 2022 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı iptal mi oldu? ÖSYM son durum

KPSS SINAVI İPTAL EDİLECEK Mİ?

Devlet Denetleme Kurulu (DDK), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan 2022-Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) yönelik iddiaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kurumda incelemelerine başladı.

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KPSS Alan Bilgisi ve ÖABT ertelendi mi? 2022 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı iptal mi oldu? ÖSYM son durum

2022-KPSS lisans oturumundaki bazı soruların, bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğu iddiasının ardından görevlendirilen DDK müfettişleri, bugün ÖSYM'nin Bilkent yerleşkesine gitti. Müfettişler, kurum yetkilileriyle yapacakları görüşmeler ve ilgili birimlerdeki araştırmalarının ardından incelemeyi tamamlayacak ve inceleme sonucu hazırlanacak rapor Cumhurbaşkanı'na sunulacak.

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KPSS Alan Bilgisi ve ÖABT ertelendi mi? 2022 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı iptal mi oldu? ÖSYM son durum

DDK'NİN DENETLEME SÜRECİ

Cumhurbaşkanlığına bağlı üst denetleme organı olarak görev yapan ve başkan ile 8 üyeden oluşan kurul, idarenin hukuka uygunluğunun, düzenli ve verimli şekilde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ve sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve kuruluşların katıldığı her türlü kuruluşta, kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında, her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşlarında, kamuya yararlı derneklerle vakıflarda her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetlemeleri yapabiliyor.