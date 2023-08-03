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Haberler Galeri İl dışı atama sonuç sorgulama ekranı | MEB 2023 yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

İl dışı atama sonuç sorgulama ekranı | MEB 2023 yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın il dışı atama takvimine göre, iller arası yer değişikliği başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih merakla bekleniyor. İller arası yer değişikliği başvurularının sona ermesiyle birlikte öğretmenler atama sonuçlarını öğrenmek için heyecanla bekliyorlar. Peki MEB 2023 yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.08.2023 09:00 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 10:02
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İl dışı atama sonuç sorgulama ekranı | MEB 2023 yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın il dışı atama takvimine göre, iller arası yer değişikliği başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih merakla bekleniyor. İller arası yer değişikliği başvurularının sona ermesiyle birlikte öğretmenler atama sonuçlarını öğrenmek için heyecanla bekliyorlar. Peki MEB 2023 yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İl dışı atama sonuç sorgulama ekranı | MEB 2023 yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

28 Temmuz'da başlayan iller arası yer değişikliği başvuruları için verilen süre 2 Ağustos'ta sona erdi. Başvuruların değerlendirilmesi ardından atamalar gerçekleştirilecek.

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İl dışı atama sonuç sorgulama ekranı | MEB 2023 yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İller arası yer değişikliği başvuru sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak. İlişik kesme işlemleri ise 7 Ağustos itibariyle başlayacak.

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İl dışı atama sonuç sorgulama ekranı | MEB 2023 yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

ATAMALAR NASIL YAPILACAK?

Atama işlemleri, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir

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İl dışı atama sonuç sorgulama ekranı | MEB 2023 yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

Aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme başvurularının kabul edilmesi ve onay süreci ise 7-14 Ağustos'ta başlayacak.