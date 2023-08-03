İl dışı atama sonuç sorgulama ekranı | MEB 2023 yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

Aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme başvurularının kabul edilmesi ve onay süreci ise 7-14 Ağustos'ta başlayacak.