03 Ağustos 2023, Perşembe
İl dışı atama sonuç sorgulama ekranı | MEB 2023 yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın il dışı atama takvimine göre, iller arası yer değişikliği başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih merakla bekleniyor. İller arası yer değişikliği başvurularının sona ermesiyle birlikte öğretmenler atama sonuçlarını öğrenmek için heyecanla bekliyorlar. Peki MEB 2023 yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 03.08.2023 09:00 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 10:02
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