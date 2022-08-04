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YAŞ kararları 2022 atama ve terfi listesi: TSK emekliye sevk edilenler, terfi alanlar ve görev süresi uzatılanlar kimler?

YAŞ kararları neler? 2022 Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı. Yaklaşık 1 saat süren YAŞ toplantısının sona ermesinin ardından atama ve terfi listesi araştırılmaya başlandı. YAŞ kararları ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, TSK emekliye sevk edilenler, terfi alanlar ve görev süresi uzatılanlar kimler? İşte YAŞ kararları 2022 atama ve terfi listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.08.2022 13:50 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022 13:55
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YAŞ kararları 2022 atama ve terfi listesi: TSK emekliye sevk edilenler, terfi alanlar ve görev süresi uzatılanlar kimler?

YAŞ kararları 2022 atama ve terfi listesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. YAŞ kararları olarak bilinen, Yüksek Askeri Şura'da 2022 için alınan kararlar merak ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında mekliye sevk edilenler, terfi alanlar ve görev süresi uzatılanların isimleri araştırılmaya başlandı. Peki, TSK emekliye sevk edilenler, terfi alanlar ve görev süresi uzatılanlar kimler? İşte YAŞ kararları 2022 atama ve terfi listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YAŞ kararları 2022 atama ve terfi listesi: TSK emekliye sevk edilenler, terfi alanlar ve görev süresi uzatılanlar kimler?

YAŞ KARARLARI 2022 ATAMA VE TERFİ LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

YAŞ toplantısı sona erdi. Atama ve terfi kararları henüz açıklanmadı. Cumhurbaşkanlığı tarafından 2022 YAŞ kararları neticesinde yapılan terfi ve atama listesi açıklanır açıklanmaz ahaber.com.tr'de olacak.

YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken Şura'da alınacak kararlar Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.

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YAŞ kararları 2022 atama ve terfi listesi: TSK emekliye sevk edilenler, terfi alanlar ve görev süresi uzatılanlar kimler?

YÜKSEK ASKERİ ŞURA TOPLANTISI SONA ERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 1 saat süren YAŞ'ta albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması veya emekliye ayırma işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları ele alındı.

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YAŞ kararları 2022 atama ve terfi listesi: TSK emekliye sevk edilenler, terfi alanlar ve görev süresi uzatılanlar kimler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıya Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katıldı.

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YAŞ kararları 2022 atama ve terfi listesi: TSK emekliye sevk edilenler, terfi alanlar ve görev süresi uzatılanlar kimler?

KOMUTA KADEMESİNİN DURUMU

Yüksek Askeri Şurada ele alınacak konular arasında general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları yer alıyor.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, bu sene itibarıyla hem yaş haddini hem de görevdeki bekleme süresini dolduruyor. Ancak 13 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Genelkurmay Başkanlığı görev süresine ilişkin düzenlemeye gidildi.