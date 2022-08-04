YAŞ kararları 2022 atama ve terfi listesi: TSK emekliye sevk edilenler, terfi alanlar ve görev süresi uzatılanlar kimler?

YAŞ kararları 2022 atama ve terfi listesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. YAŞ kararları olarak bilinen, Yüksek Askeri Şura'da 2022 için alınan kararlar merak ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında mekliye sevk edilenler, terfi alanlar ve görev süresi uzatılanların isimleri araştırılmaya başlandı. Peki, TSK emekliye sevk edilenler, terfi alanlar ve görev süresi uzatılanlar kimler? İşte YAŞ kararları 2022 atama ve terfi listesi...