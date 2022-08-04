04 Ağustos 2022, Perşembe
YAŞ kararları 2022 atama ve terfi listesi: TSK emekliye sevk edilenler, terfi alanlar ve görev süresi uzatılanlar kimler?
YAŞ kararları neler? 2022 Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı. Yaklaşık 1 saat süren YAŞ toplantısının sona ermesinin ardından atama ve terfi listesi araştırılmaya başlandı. YAŞ kararları ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, TSK emekliye sevk edilenler, terfi alanlar ve görev süresi uzatılanlar kimler? İşte YAŞ kararları 2022 atama ve terfi listesi...
Giriş Tarihi: 04.08.2022 13:50 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022 13:55
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