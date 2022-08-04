Önlisans KPSS ertelenecek mi? 31 Temmuz'da yapılan KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumlarındaki bazı soruların sızdırılması iddiasıyla yapılan incelemeler sonrası sınav iptal edildi. Ayrıca 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos'ta yapılacan KPSS Lisans oturumları da ertelendi. Bu gelişmelerle gözler ön lisans KPSS'ye çevrildi.Peki, önlisans KPSS ertelenecek mi? 2022 KPSS önlisans iptal mi oldu? Ön linsans KPSS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? İşte cevaplar...