04 Ağustos 2022, Perşembe
Önlisans KPSS ertelenecek mi? 2022 KPSS önlisans iptal mi oldu? Ön linsans KPSS başvuru ve sınav tarihi ne zaman?
Önlisans KPSS ertelenecek mi? 2022 KPSS Lisans oturumlarının ertelenmesinin ardından gözler ön lisans oturumuna çevrildi. Üniversitelerin ön lisans programlarından mezun olan adaylar için gerçekleştirilecek KPSS ön lisans için başvurular 3 Ağustos'ta başlamıştı. Peki, önlisans KPSS ertelenecek mi? 2022 KPSS önlisans iptal mi oldu? Ön linsans KPSS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 04.08.2022 13:31 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022 13:31
- 1
- 15
- 2
- 15
- 3
- 15
- 4
- 15
- 5
- 15