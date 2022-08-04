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Önlisans KPSS ertelenecek mi? 2022 KPSS önlisans iptal mi oldu? Ön linsans KPSS başvuru ve sınav tarihi ne zaman?

Önlisans KPSS ertelenecek mi? 2022 KPSS Lisans oturumlarının ertelenmesinin ardından gözler ön lisans oturumuna çevrildi. Üniversitelerin ön lisans programlarından mezun olan adaylar için gerçekleştirilecek KPSS ön lisans için başvurular 3 Ağustos'ta başlamıştı. Peki, önlisans KPSS ertelenecek mi? 2022 KPSS önlisans iptal mi oldu? Ön linsans KPSS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 04.08.2022 13:31 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022 13:31
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Önlisans KPSS ertelenecek mi? 2022 KPSS önlisans iptal mi oldu? Ön linsans KPSS başvuru ve sınav tarihi ne zaman?

Önlisans KPSS ertelenecek mi? 31 Temmuz'da yapılan KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumlarındaki bazı soruların sızdırılması iddiasıyla yapılan incelemeler sonrası sınav iptal edildi. Ayrıca 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos'ta yapılacan KPSS Lisans oturumları da ertelendi. Bu gelişmelerle gözler ön lisans KPSS'ye çevrildi.Peki, önlisans KPSS ertelenecek mi? 2022 KPSS önlisans iptal mi oldu? Ön linsans KPSS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Önlisans KPSS ertelenecek mi? 2022 KPSS önlisans iptal mi oldu? Ön linsans KPSS başvuru ve sınav tarihi ne zaman?

ÖNLİSANS KPSS ERTELENECEK Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, ÖSYM tarafından ön lisans KPSS oturumunun ertelenip ertelenmeyeceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Son yapılan açıklamada sadece Lisans KPSS oturumlarının ertelendiği duyuruldu.

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Önlisans KPSS ertelenecek mi? 2022 KPSS önlisans iptal mi oldu? Ön linsans KPSS başvuru ve sınav tarihi ne zaman?

ÖN LİSANS KPSS'YE KİMLER KATILABİLİR?

2022-KPSS Ön Lisans Sınavı, ön lisans programlarından (iki yıllık meslek yüksekokulları ve dengi açıköğretim) mezun olanlar ile sınavın geçerlilik süresi içerisinde (iki yıl) mezun olabilecek durumda bulunanlar içindir.

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Önlisans KPSS ertelenecek mi? 2022 KPSS önlisans iptal mi oldu? Ön linsans KPSS başvuru ve sınav tarihi ne zaman?

ÖNLİSANS KPSS BAŞVURU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

2022 KPSS ön lisans sınavına başvurular, 03 - 15 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

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Önlisans KPSS ertelenecek mi? 2022 KPSS önlisans iptal mi oldu? Ön linsans KPSS başvuru ve sınav tarihi ne zaman?

KPSS ÖN LİSANS ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILACAK?

2022 KPSS ön lisans başvuru ücreti 130,00 TL'dir. Sınav ücreti, ÖSYM tarafından belirlenen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacak.

İşte ödeme yapılabilen bankalar: