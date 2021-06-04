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Haberler Galeri Yarın yasak var mı? 5 Haziran Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak? Bu hafta sonu...

Yarın yasak var mı? 5 Haziran Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak? Bu hafta sonu...

Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı? Kovid-19 ile mücadele kapsamında ikinci kademeli normalleşme sürecine geçiş yapılan Türkiye'de gözler hafta sonu yasaklarına çevrildi. Kabine Toplantısı'nın ardından yeni normalleşme sürecini duyuran Başkan Erdoğan, cumartesi ve pazar günü kısıtlamaları ile ilgili de detayları açıkladı. İçişleri Bakanlığı ise yayımlanan genelge ile merak edilen sorulara yanıt verdi. Peki, yarın yasak var mı? 5 Haziran Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak? Hafta sonu yasakları nasıl olacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 04.06.2021 09:48 Güncelleme Tarihi: 04.06.2021 09:48
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Yarın yasak var mı? 5 Haziran Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak? Bu hafta sonu...

Yarın yasak var mı? Tüm dünyada yeni alışkanlıklara neden olan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında bazı tedbirler alınmıştı. Vaka sayısında ciddi oranda düşüş yaşanan Türkiye'de ikinci kademeli normalleşme süreci başladı. Şimdi ise gözler hafta sonu yasaklarına çevrildi. Bu hafta sonu kısıtlamalarının nasıl olacağını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, yarın yasak var mı? 5 Haziran Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak? Hafta sonu yasakları nasıl olacak? İşte haberin detayları...

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Yarın yasak var mı? 5 Haziran Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak? Bu hafta sonu...

5 HAZİRAN CUMARTESİ GÜNÜ YASAK VAR MI?

Yeni kademeli normalleşme sürecine göre, hafta sonu kısıtlamasında düzenlemeye gidildi. Buna göre, cumartesi günü tam gün kısıtlama olmayacak. Tam gün kısıtlama sadece pazar günü yapılacak. Bu kapsamda, 5 Haziran Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı saat 22.00'de başlayacak pazar gününün tamamını kapsayacak ve 7 Haziran Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

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Yarın yasak var mı? 5 Haziran Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak? Bu hafta sonu...

'HAZİRAN AYI NORMALLEŞME TEDBİRLERİ' KONULU GENELGE

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22.00-05.00 saatlerinde; pazar günleri ise cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla belirtilen yer ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.

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Yarın yasak var mı? 5 Haziran Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak? Bu hafta sonu...

Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetlerin 14 Aralık 2020 tarihli genelgede belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı zaman ve güzergahla sınırlı olacağı, aksi durumların muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari veya adli yaptırımlara konu edileceği bildirilen genelgede, şu ifadelere yer verildi:

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Yarın yasak var mı? 5 Haziran Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak? Bu hafta sonu...

"Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan işyeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde çalışan kişiler yapılan denetimlerde 29 Nisan 2021 tarih ve 7705 sayılı genelgemiz çerçevesinde e-Devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemi üzerinden alınan 'çalışma izni görev belgesini' ibraz etmek zorundadırlar. Ancak NACE kodu eşleşme hatası, muafiyet kapsamındaki bir işyerinde görev yapmasına rağmen alt işverenin muafiyet kapsamında olmaması nedeniyle görev belgesi alınamaması veya erişim hatası gibi durumlarda örneği bahse konu genelge ekinde yer alan ve işveren ile çalışanın beyanı/taahhüdüyle manuel doldurularak imza altına alınan 'çalışma izni görev belgesi formu' da denetimlerde ibraz edilebilecektir."