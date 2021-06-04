Yarın yasak var mı? 5 Haziran Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak? Bu hafta sonu...

Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı? Kovid-19 ile mücadele kapsamında ikinci kademeli normalleşme sürecine geçiş yapılan Türkiye'de gözler hafta sonu yasaklarına çevrildi. Kabine Toplantısı'nın ardından yeni normalleşme sürecini duyuran Başkan Erdoğan, cumartesi ve pazar günü kısıtlamaları ile ilgili de detayları açıkladı. İçişleri Bakanlığı ise yayımlanan genelge ile merak edilen sorulara yanıt verdi. Peki, yarın yasak var mı? 5 Haziran Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak? Hafta sonu yasakları nasıl olacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 04.06.2021 09:48 Güncelleme Tarihi: 04.06.2021 09:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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