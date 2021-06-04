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Başkan Erdoğan'ın müjdesi nedir? Recep Tayyip Erdoğan bugün ne açıklayacak? Petrol mü, doğalgaz mı bulundu?

Başkan Erdoğan'ın müjdesi nedir? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptğı açıklamada, Cuma günü yani bugün yeni müjde açıklayacağını duyurdu. Bu gelişmelerin ardından petrol ya da doğalgaz konusunda araştırmalar hız kazandı. Petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ederken, gözler Başkan Erdoğan'n bugün açıklayacağı müjdeye çevrildi. Peki, Başkan Erdoğan'ın müjdesi nedir? Recep Tayyip Erdoğan bugün ne açıklayacak? Petrol mü, doğalgaz mı bulundu? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 04.06.2021 09:11 Güncelleme Tarihi: 04.06.2021 09:11
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Başkan Erdoğan'ın müjdesi nedir? Recep Tayyip Erdoğan bugün ne açıklayacak? Petrol mü, doğalgaz mı bulundu?

Başkan Erdoğan'ın müjdesi nedir? Recep Tayyip Erdoğan bugün ne açıklayacak? Türkiye'de petrol ve doğalgaz arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, 4 Haziran'ı işaret ederek müjdeli bir haber duyuracağını açıkladı. Söz konusu müjde ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Başkan Erdoğan'ın yeni müjdesi ne? Erdoğan bugün günü ne açıklayacak? Petrol mü, doğalgaz mı bulundu? İşte haberin detayları...

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Başkan Erdoğan'ın müjdesi nedir? Recep Tayyip Erdoğan bugün ne açıklayacak? Petrol mü, doğalgaz mı bulundu?

BAŞKAN ERDOĞAN'IN YENİ MÜJDESİ NE?

Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacağız. Orada bir müjde açıklayacağız" ifadelerine yer vermişti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Filyos Limanı açılışında Karadeniz'deki yeni doğalgaz keşfine ilişkin müjdeyi kamuoyu ile paylaşması bekleniyor.

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Başkan Erdoğan'ın müjdesi nedir? Recep Tayyip Erdoğan bugün ne açıklayacak? Petrol mü, doğalgaz mı bulundu?

Geçtiğimiz yıl Karadeniz'deki Sakarya gaz sahasında yer alan Tuna- 1 kuyusunda 405 milyar metreküplük doğalgaz keşfi ile denizlerdeki yılın en büyük hidrokarbon keşfine imza atan Fatih Sondaj Gemisi, Türkiye'ye yeni bir gurur daha yaşatacak.

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Başkan Erdoğan'ın müjdesi nedir? Recep Tayyip Erdoğan bugün ne açıklayacak? Petrol mü, doğalgaz mı bulundu?

Nisan ayı başında yeni görev yeri olan Amasra-1 kuyusuna uğurlanan Fatih'in burada yapılan sondajda da doğalgaz keşfettiği öğrenildi. Başkan Erdoğan, kaç milyar metreküp doğalgaz keşfedildiğine ilişkin müjdeyi bugün Filyos'tan tüm dünyaya duyuracak.

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Başkan Erdoğan'ın müjdesi nedir? Recep Tayyip Erdoğan bugün ne açıklayacak? Petrol mü, doğalgaz mı bulundu?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, nisan ayı başında Fatih Sondaj Gemisi'ni Amasra-1 kuyusuna uğurlarken sarfettiği "Karadeniz'in Fatih'i, yeni keşifler için Amasra-1 kuyusunda yeni sondajına başladı. Milletimizin duası ve desteğiyle inşallah yeni müjdelere... Rastgele" sözleri de yeni keşifle birlikte yerini buldu.