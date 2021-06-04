ANA SAYFA
Başkan Erdoğan'ın müjdesi nedir? Recep Tayyip Erdoğan bugün ne açıklayacak? Petrol mü, doğalgaz mı bulundu?
Başkan Erdoğan'ın müjdesi nedir? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptğı açıklamada, Cuma günü yani bugün yeni müjde açıklayacağını duyurdu. Bu gelişmelerin ardından petrol ya da doğalgaz konusunda araştırmalar hız kazandı. Petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ederken, gözler Başkan Erdoğan'n bugün açıklayacağı müjdeye çevrildi. Peki, Başkan Erdoğan'ın müjdesi nedir? Recep Tayyip Erdoğan bugün ne açıklayacak? Petrol mü, doğalgaz mı bulundu? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 04.06.2021 09:11 Güncelleme Tarihi: 04.06.2021 09:11
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12