Başkan Erdoğan'ın müjdesi nedir? Recep Tayyip Erdoğan bugün ne açıklayacak? Petrol mü, doğalgaz mı bulundu?

Başkan Erdoğan'ın müjdesi nedir? Recep Tayyip Erdoğan bugün ne açıklayacak? Türkiye'de petrol ve doğalgaz arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, 4 Haziran'ı işaret ederek müjdeli bir haber duyuracağını açıkladı. Söz konusu müjde ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Başkan Erdoğan'ın yeni müjdesi ne? Erdoğan bugün günü ne açıklayacak? Petrol mü, doğalgaz mı bulundu? İşte haberin detayları...