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Haberler Galeri Filyos Limanı nerede, hangi ilde? Filyos Limanı projesi ne zaman başladı? Zonguldak Filyos Limanı harita konumu

Filyos Limanı nerede, hangi ilde? Filyos Limanı projesi ne zaman başladı? Zonguldak Filyos Limanı harita konumu

Filyos Limanı nerede? Türkiye'nin kuzeye açılan yepyeni hacmiyle, kapasitesiyle öne çıkacak Filyos Limanı açılışı bugün gerçekleştirilecek. Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid döneminde planlanan ve yüz uıllık vaat olarak dikkat çeken Filyos Limanı hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Filyos Limanı ile ilgili merak edilenleri yazımzıda ele aldık. Peki, Filyos Limanı nerede, hangi ilde? Filyos Limanı projesi ne zaman başladı? İşte Zonguldak Filyos Limanı harita konumu...

Giriş Tarihi: 04.06.2021 11:18
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Filyos Limanı nerede, hangi ilde? Filyos Limanı projesi ne zaman başladı? Zonguldak Filyos Limanı harita konumu

Filyos Limanı nerede, hangi ilde? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla açılışı gerçekleştirilecek Filyos Limanı'na ilişkin detaylar merak ediliyor. Türkiye'nin gurur projeleri arasında yer alan, Sultan Abdülhamit döneminde hazırlanan, 150 yıllık hayal Filyos Limanı Projesi hayata geçiriliyor. Bölgesel deniz ticaretinin yeni merkezlerinden olacak Filyos Limanı ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Filyos Limanı nerede, hangi ilde? Filyos Limanı projesi ne zaman başladı? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Filyos Limanı nerede, hangi ilde? Filyos Limanı projesi ne zaman başladı? Zonguldak Filyos Limanı harita konumu

FİLYOS LİMANI NEREDE? PROJE NE ZAMAN BAŞLADI?

Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid döneminde planlanan ve 2016'da yapımına başlanan Filyos Limanı Projesi 4 Haziran 2021 tarihinde açılacak. Filyos Limanı, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlıdır.

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Filyos Limanı nerede, hangi ilde? Filyos Limanı projesi ne zaman başladı? Zonguldak Filyos Limanı harita konumu

FİLYOS LİMANI HAKKINDA

Sultan Abdülhamit döneminde hazırlanan "Anadolu'da Genel Üretim Raporu"nda Filyos'ta denizden açılacak kanallar vasıtasıyla gemilerin Gökçebey ilçesine kadar girerek yükleme-boşaltma yapabileceği uluslararası bir ticaret ve sanayi alanı oluşturulması projesiyle kurulan yatırım hayali, havzanın 8 Eylül 2012'te Bakanlar Kurulu Kararı ile Karma Endüstri Bölgesi ilan edilmesiyle gerçeğe dönüştü.

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Filyos Limanı nerede, hangi ilde? Filyos Limanı projesi ne zaman başladı? Zonguldak Filyos Limanı harita konumu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hayat bulan Filyos Limanı ve geri sahasındaki endüstri tesisleri için geliştirilen "Filyos Vadisi Projesi", Türkiye'nin en büyük 5 yatırımı arasında yer alıyor.

Bünyesinde Filyos Endüstri Bölgesi, Filyos Serbest Bölgesi ve Serbest Bölge Gelişme Alanı'nı da barındıran projede Filyos Limanı'nın Türkiye'nin artan dış ticaretini karşılamak ve bölgesel bir aktarma merkezi olmasını sağlamak için planlanan yatırım olarak dikkati çekiyor.

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Filyos Limanı nerede, hangi ilde? Filyos Limanı projesi ne zaman başladı? Zonguldak Filyos Limanı harita konumu

Filyos Limanı; konteyner, dökme yük ve kuru yükleri elleçlemek üzere liman tesislerini bünyesinde barındırırken, serbest bölge ve endüstri bölgesi yatırımlarıyla bölgeye gelecek yatırımları tamamlar özellik taşıyor.