Filyos Limanı nerede, hangi ilde? Filyos Limanı projesi ne zaman başladı? Zonguldak Filyos Limanı harita konumu

Filyos Limanı nerede? Türkiye'nin kuzeye açılan yepyeni hacmiyle, kapasitesiyle öne çıkacak Filyos Limanı açılışı bugün gerçekleştirilecek. Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid döneminde planlanan ve yüz uıllık vaat olarak dikkat çeken Filyos Limanı hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Filyos Limanı ile ilgili merak edilenleri yazımzıda ele aldık. Peki, Filyos Limanı nerede, hangi ilde? Filyos Limanı projesi ne zaman başladı? İşte Zonguldak Filyos Limanı harita konumu...

Giriş Tarihi: 04.06.2021 11:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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