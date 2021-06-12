Yarın yasak var mı? 13 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Pazar kısıtlaması saat kaçta başlayacak?

Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de Kovid-19 ile mücadele kapsamında pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağının yarın devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Hafta sonu kısıtlamasında değişikliğe gidilirken, gözler pazar günü kısıtlamasına çevrildi. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, yarın yasak var mı? 13 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Pazar kısıtlaması saat kaçta başlayacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 12.06.2021 17:04 Güncelleme Tarihi: 12.06.2021 17:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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