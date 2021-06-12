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Haberler Galeri Yarın yasak var mı? 13 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Pazar kısıtlaması saat kaçta başlayacak?

Yarın yasak var mı? 13 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Pazar kısıtlaması saat kaçta başlayacak?

Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de Kovid-19 ile mücadele kapsamında pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağının yarın devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Hafta sonu kısıtlamasında değişikliğe gidilirken, gözler pazar günü kısıtlamasına çevrildi. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, yarın yasak var mı? 13 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Pazar kısıtlaması saat kaçta başlayacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.06.2021 17:04 Güncelleme Tarihi: 12.06.2021 17:06
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Yarın yasak var mı? 13 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Pazar kısıtlaması saat kaçta başlayacak?

Yarın yasak var mı? 13 Haziran'da kısıtlama olacak mı? Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde aşı çalışmaları hız kazandı. Vaka sayısında düşüş görülmesinin ardından tam normalleşme için araştırmalar hız kazandı. Şimdi ise gözler hafta sonu yasaklarına çevrildi. Cumartesi günü tam gün kısıtlamasının kaldırılmasının ardından pazar günü yasak olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, yarın yasak var mı? 13 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Pazar kısıtlaması saat kaçta başlayacak? İşte haberin detayları...

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Yarın yasak var mı? 13 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Pazar kısıtlaması saat kaçta başlayacak?

YARIN YASAK VAR MI? 13 HAZİRAN PAZAR GÜNÜ...

İkinci kademeli normalleşme sürecinde pazar günü kısıtlamasının tam gün uygulanmasına devam etme kararı alındı. Buna göre, 12 Haziran Cumartesi günü saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma yasağı 14 Haziran Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

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Yarın yasak var mı? 13 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Pazar kısıtlaması saat kaçta başlayacak?

PAZAR GÜNÜ MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcıların 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebileceği, vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve engelli vatandaşlar haricinde araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecekleri aktarılan genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin açık olacağı aktarıldı.

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Yarın yasak var mı? 13 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Pazar kısıtlaması saat kaçta başlayacak?

PAZAR GÜNLERİ MARKETLERDE NELER YASAK?

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan pazar günlerinde marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek.

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Yarın yasak var mı? 13 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Pazar kısıtlaması saat kaçta başlayacak?

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAK MI?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanacak, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre içerisinde ise şehirlerarası seyahate ilişkin herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyecek.