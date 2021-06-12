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Pazar yasağı kalkacak mı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Genelge yayımlandı mı?

Pazar günü yasakları kalkacak mı? İkinci kademeli normalleşme sürecinde hafta sonu kısıtlamalarında değişikliğe gidilmiş, cumartesi tam gün kısıtlaması sona ermişti. Pazar günü uygulanmaya devam eden tam gün kısıtlamasının biteceği tarihi merak eden vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, pazar yasağı kalkacak mı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Genelge yayımlandı mı? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 12.06.2021 17:30
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Pazar yasağı kalkacak mı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Genelge yayımlandı mı?

Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında gözler pazar günü kısıtlamasına çevrildi. Normalleşme sürecine geçişle birlikte en çok merak edilenlerden biri de pazar kısıtlaması oldu. Pazar günü tam gün uygulanan sokağa çıkma yasağının biteceği tarihi merak eden vatandaşlar, İçişleri Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, pazar yasağı kalkacak mı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Genelge yayımlandı mı? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Pazar yasağı kalkacak mı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Genelge yayımlandı mı?

PAZAR YASAKLARI NE ZAMAN KALKACAK?

NATO zirvesi nedeniyle erkene alınan Kabine Toplantısı, Başkan Erdoğan'ın programındaki yoğunluk nedeniyle yeniden ertelendi. 11 Haziran'da gerçekleştirilmesi beklenen Kabine Toplantısı 21 Haziran'a ertelendi.

Kabine Toplantısı'nda pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının da değerlendirilmesi bekleniyor. Pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağının biteceği tarih açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Pazar yasağı kalkacak mı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Genelge yayımlandı mı?

YENİ NORMALLEŞME KARARI ALINACAK MI?

Vaka sayısındaki seyrin durumuna bakılarak, hafta içi ve cumartesi günü saat 22.00'de başlayan, pazar günü ise tam gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının yeniden değerlendirilmesi bekleniyor.

Konu ile ilgili detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Pazar yasağı kalkacak mı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Genelge yayımlandı mı?

AŞILAMADA ÖNCELİKLİ GRUBA DAHİL EDİLEN MESLEK GRUPLARI AŞILANIYOR

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında aşılama süreci devam ediyor.

Bu kapsamda, Bakanlığın aşılama takvimine göre sisteme tanımlanan kargo çalışanları, kuryeler, şehir içi ve şehirler arası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı randevu aldıkları sağlık kuruluşlarında aşılarını olabiliyor.

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Pazar yasağı kalkacak mı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Genelge yayımlandı mı?

Randevu alarak Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'ne gelen vatandaşlara ilk doz aşıları uygulanırken, aşılama öncesi sağlık personeli tarafından vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin bağlı bulunduğu Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Murat Sadettin Söylemez, dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklama üzerine kargo çalışanları, şehirler arası ve şehir içi ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi esnafının da bugünden itibaren aşı programına dahil edildiğini belirterek, "Kısa vadede açılan düşen yaş ve meslek gruplarıyla beraber vatandaşlarımızın aşıya karşı yoğun şekilde ilgi ve talepleri devam ediyor. Biz de bu talepleri karşılamak adına her gün kapasitemizi de artırmaya devam ediyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızı da aşı olmaya davet ediyoruz" dedi.