Pazar yasağı kalkacak mı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Genelge yayımlandı mı?

Randevu alarak Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'ne gelen vatandaşlara ilk doz aşıları uygulanırken, aşılama öncesi sağlık personeli tarafından vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin bağlı bulunduğu Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Murat Sadettin Söylemez, dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklama üzerine kargo çalışanları, şehirler arası ve şehir içi ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi esnafının da bugünden itibaren aşı programına dahil edildiğini belirterek, "Kısa vadede açılan düşen yaş ve meslek gruplarıyla beraber vatandaşlarımızın aşıya karşı yoğun şekilde ilgi ve talepleri devam ediyor. Biz de bu talepleri karşılamak adına her gün kapasitemizi de artırmaya devam ediyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızı da aşı olmaya davet ediyoruz" dedi.