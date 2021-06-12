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Pazar yasağı kalkacak mı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Genelge yayımlandı mı?
Pazar günü yasakları kalkacak mı? İkinci kademeli normalleşme sürecinde hafta sonu kısıtlamalarında değişikliğe gidilmiş, cumartesi tam gün kısıtlaması sona ermişti. Pazar günü uygulanmaya devam eden tam gün kısıtlamasının biteceği tarihi merak eden vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, pazar yasağı kalkacak mı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Genelge yayımlandı mı? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 12.06.2021 17:30
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