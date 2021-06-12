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Marmara Denizi'nde görülen müsilajın yapısı incelendi: Mikroalglerin florası ortaya çıktı
Bilim insanları Marmara'yı saran müsilajın yapısını inceledi. Oksijene yüzde 60 oranında katkı sağlayan mikroalglerin florası analiz edildi. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Köksal Pabuçcu, "Önce çok fazla çoğalıyorlar, bloom yapıyorlar ve daha sonra da müsilaj üretiyorlar. İlk etapta yaptığımız çalışma ile müsilaj içindeki organizmaların tespitini yaptık. Hangi tür mikroalgler var, bunu tespit ettik" dedi.
Giriş Tarihi: 12.06.2021 16:47 Güncelleme Tarihi: 12.06.2021 16:49
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