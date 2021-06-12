Marmara Denizi'nde görülen müsilajın yapısı incelendi: Mikroalglerin florası ortaya çıktı

Mikroalglerin atmosferik oksijene yüzde 60 oranında katkıda bulunduğunu anlatan Pabuçcu, "Bunlar olumsuz şartları gördüğü zaman kistik bir yapıya dönüşüyorlar. Önce çok fazla çoğalıyorlar, bloom yapıyorlar ve daha sonra da müsilaj üretiyorlar. İlk etapta yaptığımız çalışma ile müsilaj içindeki organizmaların tespitini yaptık. Hangi tür mikroalgler var, bunu tespit ettik. Bunlardan farmasötik özellikte olanları ve müsilajın kendisini değerlendirmeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.