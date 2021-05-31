Yarın spor salonları açılacak mı? Spor salonları ne zaman açılacak? 1 Haziran Salı fitness, pilates salonları...

Tam kapanmanın ardından kademeli normalleşme sürecinde de spor salonlarının kapalı olması kararlaştırılmıştı. Fitness ya da pilates ile ilgilenen vatandaşlar ile salon sahiplerinin merakla beklediği salonların açılış tarihi konusunda araştırmalar sürüyor. Milyonların merakla beklediği Kabine Toplantısı bugün gerçekleştiriliyor. Peki, yarın spor salonları açılacak mı? Spor salonları ne zaman açılacak? 1 Haziran Salı günü fitness ve pilates salonları açılacak mı? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 31.05.2021 17:23 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 17:23 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL