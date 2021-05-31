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Haberler Galeri Yarın spor salonları açılacak mı? Spor salonları ne zaman açılacak? 1 Haziran Salı fitness, pilates salonları...

Yarın spor salonları açılacak mı? Spor salonları ne zaman açılacak? 1 Haziran Salı fitness, pilates salonları...

Tam kapanmanın ardından kademeli normalleşme sürecinde de spor salonlarının kapalı olması kararlaştırılmıştı. Fitness ya da pilates ile ilgilenen vatandaşlar ile salon sahiplerinin merakla beklediği salonların açılış tarihi konusunda araştırmalar sürüyor. Milyonların merakla beklediği Kabine Toplantısı bugün gerçekleştiriliyor. Peki, yarın spor salonları açılacak mı? Spor salonları ne zaman açılacak? 1 Haziran Salı günü fitness ve pilates salonları açılacak mı? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 31.05.2021 17:23 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 17:23
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Yarın spor salonları açılacak mı? Spor salonları ne zaman açılacak? 1 Haziran Salı fitness, pilates salonları...

Yurt genelinde uygulanan kademeli normalleşme süreci 1 Haziran Salı günü saat 05.00'te sona erecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda yeni normalleşme sürecine ilişkin detaylar görüşülecek. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de spor salonları oldu. Gözler salonların açılacağı tarihe çevrildi. Peki, yarın spor salonları açılacak mı? Spor salonları ne zaman açılacak? 1 Haziran Salı günü fitness ve pilates salonları açılacak mı? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yarın spor salonları açılacak mı? Spor salonları ne zaman açılacak? 1 Haziran Salı fitness, pilates salonları...

1 HAZİRAN'DA (YARIN) SPOR SALONLARI AÇILACAK MI?

Hemen şunu belirtelim ki, spor salonlarının hangi tarihte açılacağı, bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından belli olacak. Spor salonlarının faaliyetlerine ara verilirken, bayramdan sonra yeniden açılacağı bildirilmişti. Ancak vaka artışı nedeniyle kapanma süresi uzatılmıştı. Buna göre, yeni normalleşme ile 1 Haziran'dan sonra açılması bekleniyor. Detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Yarın spor salonları açılacak mı? Spor salonları ne zaman açılacak? 1 Haziran Salı fitness, pilates salonları...

PANDEMİDE BİSİKLETE HÜCUM; BİSİKLETİ ALAN SAHİLLERE AKIN EDİYOR

Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında spor salonlarının kapalı olması, spor yapmak isteyenleri bisiklet sürmeye yöneltti. Bu da bisiklet satışını arttırdı. Bisikletçi Eren Tan, "Bisiklet aldıkları için kolay bir şekilde spor yapabiliyorlar. Pandemi döneminde satışlarda yüzde 60 gibi bir artış var" dedi.

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Yarın spor salonları açılacak mı? Spor salonları ne zaman açılacak? 1 Haziran Salı fitness, pilates salonları...

Pandemiyle birlikte virüsün en hızlı yayılım gösterdiği toplu taşımadan kaçmak isteyenler ile alınan tedbirler kapsamında spor salonlarının kapalı olması, bisikletli sayısının her geçen gün artmasına neden oldu. Havaların ısınması ise, bisiklet satışını hızlandırdı. Fatih Haşim İşcan Geçidi'ndeki bisikletçiler, satışlardan oldukça memnun.

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Yarın spor salonları açılacak mı? Spor salonları ne zaman açılacak? 1 Haziran Salı fitness, pilates salonları...

"ESKİDEN HAFTADA BİR BİSİKLETE BİNİYORDUM"

Sahil yolunda bisiklete binen Emir Uğur Çağdaş, "Pandemi zamannda özellikle sahilde güzel oluyor, spor oluyor. Pandemiden önce haftada bir kere biniyordum gezinti olsun diye, şimdi ise canım sıkıldıkça bisiklete biniyorum" diye konuştu.