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SON DAKİKA | Yasaklar ne zaman bitiyor? Mekanlar açılacak mı? Sokağa çıkma yasağı bitecek mi? Normalleşme...
Son dakika... Yasaklar ne zaman bitiyor? Koronavirüsle mücadele kapsamında gözler normalleşme sürecine çevrildi. Mekanların açılacağı tarihi merak eden vatandaşlar bir yandan da sokağa çıkma kısıtlamasının kalkacağı tarihi araştırıyor. Gözler bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'na çevrildi. Peki, yasaklar ne zaman bitiyor? Mekanlar açılacak mı? Sokağa çıkma yasağı bitecek mi? Normalleşme ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 31.05.2021 16:07Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 16:07