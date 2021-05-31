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Haberler Galeri SON DAKİKA | Yasaklar ne zaman bitiyor? Mekanlar açılacak mı? Sokağa çıkma yasağı bitecek mi? Normalleşme...

SON DAKİKA | Yasaklar ne zaman bitiyor? Mekanlar açılacak mı? Sokağa çıkma yasağı bitecek mi? Normalleşme...

Son dakika... Yasaklar ne zaman bitiyor? Koronavirüsle mücadele kapsamında gözler normalleşme sürecine çevrildi. Mekanların açılacağı tarihi merak eden vatandaşlar bir yandan da sokağa çıkma kısıtlamasının kalkacağı tarihi araştırıyor. Gözler bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'na çevrildi. Peki, yasaklar ne zaman bitiyor? Mekanlar açılacak mı? Sokağa çıkma yasağı bitecek mi? Normalleşme ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 31.05.2021 16:07 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 16:07
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SON DAKİKA | Yasaklar ne zaman bitiyor? Mekanlar açılacak mı? Sokağa çıkma yasağı bitecek mi? Normalleşme...

Normalleşme süreci ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yasakların hangi tarihte biteceği konusunda araştırmalar devam ediyor. Türkiye'de son 24 saatte 6.933 kişinin testi pozitif çıktı. Vaka sayılarında düşüş devam ederken, gözler kısıtlamaların kalkacağı tarihe çevrildi. Peki, yasaklar ne zaman bitiyor? Mekanlar açılacak mı? Sokağa çıkma yasağı bitecek mi? Normalleşme ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SON DAKİKA | Yasaklar ne zaman bitiyor? Mekanlar açılacak mı? Sokağa çıkma yasağı bitecek mi? Normalleşme...

YASAKLAR NE ZAMAN BİTİYOR?

Kademeli normalleşme süreci 1 Haziran'da sona erecek. Bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda hangi kısıtlamaların kalkacağı, 1 Haziran'dan sonra hangi yasakların kalkacağı konusunda detaylar görüşülecek. Yasakların biteceği tarih ile ilgili Başkan Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

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SON DAKİKA | Yasaklar ne zaman bitiyor? Mekanlar açılacak mı? Sokağa çıkma yasağı bitecek mi? Normalleşme...

KAFE VE RESTORANLAR MÜŞTERİLERE KAPILARINI AÇMAYA HAZIRLANIYOR

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hizmete ara veren kafe ve restoranlar, Kabine Toplantısı sonrası alınacak yeni kararları bekliyor. İşletmeler sosyal mesafeye uygun bir şekilde hazırlıklarını sürdürürken, masalara dezenfektan ve plastik camlardan oluşan paravanlarla tedbirleri sıkılaştırdığı görülüyor.

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SON DAKİKA | Yasaklar ne zaman bitiyor? Mekanlar açılacak mı? Sokağa çıkma yasağı bitecek mi? Normalleşme...

Koronavirüs salgını kapsamında alınacak yeni tedbirlerin kararlaştırılacağı Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Toplantı sonrası alınacak yeni kararları birçok sektör beklerken, uzun bir dönem kapalı kalan kafe ve restoranlar hazırlık sürecine girdi.

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SON DAKİKA | Yasaklar ne zaman bitiyor? Mekanlar açılacak mı? Sokağa çıkma yasağı bitecek mi? Normalleşme...

Kafe ve restoranlar masaların mesafesine dikkat ederken, masa üzerinde dezenfektan ve plastik camlardan oluşan paravanlar yer alıyor. İşletmeciler, normalleşmeyle birlikte alınacak kararlara uyacaklarını söyledi. İşletmeciler, normalleşmenin turistlere de etkisi olacağına dikkat çekerken, toparlanma sürecinden sonra fiyatlarda bir zam olacağını ancak bu dönemde fiyatları aynı tutacaklarını belirtti.