SON DAKİKA | Yasaklar ne zaman bitiyor? Mekanlar açılacak mı? Sokağa çıkma yasağı bitecek mi? Normalleşme...

Normalleşme süreci ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yasakların hangi tarihte biteceği konusunda araştırmalar devam ediyor. Türkiye'de son 24 saatte 6.933 kişinin testi pozitif çıktı. Vaka sayılarında düşüş devam ederken, gözler kısıtlamaların kalkacağı tarihe çevrildi. Peki, yasaklar ne zaman bitiyor? Mekanlar açılacak mı? Sokağa çıkma yasağı bitecek mi? Normalleşme ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler...