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Kabine Toplantısı bitti mi? Başkan Erdoğan ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak? 31 Mayıs Kabine kararları...
Kabine Toplantısı bitti mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 1 Haziran'da uygulanmaya başlayacak yeni kararların belli olacağı Kabine Toplantısı toplandı. Alınan kararları Başkan Erdoğan canlı yayında açıklayacak. Sokağa çıkma yasağı ve kapalı olan mekanlar için alınacak kararlar yakından takip ediliyor. Tam kapanma süreci sonrasında vaka sayılarında düşüş yaşanmıştı. İşte, Kabine Toplantısı bitti mi? Başkan Erdoğan ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak? 31 Mayıs Kabine kararları...
Giriş Tarihi: 31.05.2021 17:51
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