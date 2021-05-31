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Kabine Toplantısı bitti mi? Başkan Erdoğan ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak? 31 Mayıs Kabine kararları...

Kabine Toplantısı bitti mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 1 Haziran'da uygulanmaya başlayacak yeni kararların belli olacağı Kabine Toplantısı toplandı. Alınan kararları Başkan Erdoğan canlı yayında açıklayacak. Sokağa çıkma yasağı ve kapalı olan mekanlar için alınacak kararlar yakından takip ediliyor. Tam kapanma süreci sonrasında vaka sayılarında düşüş yaşanmıştı. İşte, Kabine Toplantısı bitti mi? Başkan Erdoğan ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak? 31 Mayıs Kabine kararları...

Giriş Tarihi: 31.05.2021 17:51
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Kabine Toplantısı bitti mi? Başkan Erdoğan ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak? 31 Mayıs Kabine kararları...

Kabine Toplantısı bitti mi? Başkan Erdoğan ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tam kapanma sonrasında vaka sayılarında düşüş yaşanmış sonrasında kademeli normalleşmeye geçiş yapılmıştı. Sonrasında aşılama uygulamasının hızlanması ile gözler 1 Haziran tarihine çevrilmişti. Başka Erdoğan liderliğinde toplanan Kabine'den çıkacak kararlar merakla bekleniyor. İşte, Kabine Toplantısı bitti mi? Başkan Erdoğan ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak? 31 Mayıs Kabine kararları...

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Kabine Toplantısı bitti mi? Başkan Erdoğan ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak? 31 Mayıs Kabine kararları...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, BİTTİ Mİ?

Kabine Toplantısı 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek. Saatine ilişkin henüz net bir bilgi gelmezken, bakanlar kurulunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması bekleniyor.

Bugün gerçekleşecek olan kabine toplantısında ele alınması beklenen bazı konular şu şekilde;

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Kabine Toplantısı bitti mi? Başkan Erdoğan ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak? 31 Mayıs Kabine kararları...

REFORM VE NORMALLEŞME GÜNDEMİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde hazırlanan Ekonomi Reform Paketi'ne ilişkin uygulama takviminde de haziran ayı önem taşıyor. Takvim kapsamında haziran ayından önce yasalaşması gereken bazı düzenlemeleri içeren Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 25 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi yeniden yapılandırılırken, adı "Finansal İstikrar Komitesi" olarak değiştirildi.

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Kabine Toplantısı bitti mi? Başkan Erdoğan ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak? 31 Mayıs Kabine kararları...

Ebeveynler, 18 yaşını tamamlamamış çocukları adına BES'te birikim yapabilecek. Bütçe hazırlık sürecinin sadeleştirilmesi kapsamında Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plan, Orta Vadeli Program adı altında birleştirilecek. Öte yandan, reform paketi kapsamında yer alan yılın ilk yarısında tamamlanması planlanan diğer düzenlemelere ilişkin de 30 Haziran'a kadar adım atılması bekleniyor.

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Kabine Toplantısı bitti mi? Başkan Erdoğan ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak? 31 Mayıs Kabine kararları...

Bu arada, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan kademeli normalleşme sürecinde de 1 Haziran tarihi önem taşıyor.