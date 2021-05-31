Kabine Toplantısı bitti mi? Başkan Erdoğan ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak? 31 Mayıs Kabine kararları...

REFORM VE NORMALLEŞME GÜNDEMİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde hazırlanan Ekonomi Reform Paketi'ne ilişkin uygulama takviminde de haziran ayı önem taşıyor. Takvim kapsamında haziran ayından önce yasalaşması gereken bazı düzenlemeleri içeren Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 25 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi yeniden yapılandırılırken, adı "Finansal İstikrar Komitesi" olarak değiştirildi.