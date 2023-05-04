Yarın son gün! Diyanet İşleri Başkanlığı PERSONEL ALIMI 2023! Diyanet güvenlik, temizlik personeli, aşçı, alımı başvuru şartları, kontenjanlar! dibbys.diyanet.gov.tr

Müracaatların sona ermesinden sonra adayların başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayların kendileri sorumlu olacaktır. Adaylar, başvuru ekranındaki ilgili alana 1000 karakteri aşmayacak şekilde öz geçmişlerini yazacaklardır.

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