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Yarın son gün! Diyanet İşleri Başkanlığı PERSONEL ALIMI 2023! Diyanet güvenlik, temizlik personeli, aşçı, alımı başvuru şartları, kontenjanlar! dibbys.diyanet.gov.tr
"Diyanet İşleri Başkanlığı aşçı alımı ne zaman?" sorusu son dakika açıklaması sonrasında merak konusu oldu. Açıklamaya göre; yurt genelinde toplamda 4 bin 538 kişinin istihdam edileceği belirtildi. Nisan ayında başlayan başvurular 5 Mayıs Cuma günü sona erecek. DİB bünyesinde çalışmak isteyen kişiler, Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? sorusuna yanıt arıyor. İşte, dibbys.diyanet.gov.tr başvuru linki!
Giriş Tarihi: 04.05.2023 11:39Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 11:42