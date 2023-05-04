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Haberler Galeri Yarın son gün! Diyanet İşleri Başkanlığı PERSONEL ALIMI 2023! Diyanet güvenlik, temizlik personeli, aşçı, alımı başvuru şartları, kontenjanlar! dibbys.diyanet.gov.tr

Yarın son gün! Diyanet İşleri Başkanlığı PERSONEL ALIMI 2023! Diyanet güvenlik, temizlik personeli, aşçı, alımı başvuru şartları, kontenjanlar! dibbys.diyanet.gov.tr

"Diyanet İşleri Başkanlığı aşçı alımı ne zaman?" sorusu son dakika açıklaması sonrasında merak konusu oldu. Açıklamaya göre; yurt genelinde toplamda 4 bin 538 kişinin istihdam edileceği belirtildi. Nisan ayında başlayan başvurular 5 Mayıs Cuma günü sona erecek. DİB bünyesinde çalışmak isteyen kişiler, Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? sorusuna yanıt arıyor. İşte, dibbys.diyanet.gov.tr başvuru linki!

Giriş Tarihi: 04.05.2023 11:39 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 11:42
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Yarın son gün! Diyanet İşleri Başkanlığı PERSONEL ALIMI 2023! Diyanet güvenlik, temizlik personeli, aşçı, alımı başvuru şartları, kontenjanlar! dibbys.diyanet.gov.tr

Diyanet İşleri Başkanlığı aşçı, güvenlik görevlisi, temizlik personeli alımı yapıyor! Başvurular ise yarın sona erecek! Son dakika duyurusunun ardından başvuru yapmak isteyenler, "Diyanet personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, hangi meslek gruplarına alım yapılacak? sorulara yanıt aramaya başladı. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru ekranı!

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Yarın son gün! Diyanet İşleri Başkanlığı PERSONEL ALIMI 2023! Diyanet güvenlik, temizlik personeli, aşçı, alımı başvuru şartları, kontenjanlar! dibbys.diyanet.gov.tr

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI NASIL BAŞVURULUR?

DİB personel alımı başvuru işlemleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yapılacak. Adaylar "sinav.diyanet.gov.tr" adresine giriş yaparak e-Devlet giriş seçeneği ile T.C. kimlik numarası ve şifresiyle başvurularını gerçekleştirebilir.

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Yarın son gün! Diyanet İşleri Başkanlığı PERSONEL ALIMI 2023! Diyanet güvenlik, temizlik personeli, aşçı, alımı başvuru şartları, kontenjanlar! dibbys.diyanet.gov.tr

Müracaatların sona ermesinden sonra adayların başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayların kendileri sorumlu olacaktır. Adaylar, başvuru ekranındaki ilgili alana 1000 karakteri aşmayacak şekilde öz geçmişlerini yazacaklardır.

2023 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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Yarın son gün! Diyanet İşleri Başkanlığı PERSONEL ALIMI 2023! Diyanet güvenlik, temizlik personeli, aşçı, alımı başvuru şartları, kontenjanlar! dibbys.diyanet.gov.tr

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. 2022 yılı KPSS (B) grubundan ön lisans mezunları için KPSSP93; ortaöğretim mezunları (Lise veya dengi okul) için KPSSP94 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

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Yarın son gün! Diyanet İşleri Başkanlığı PERSONEL ALIMI 2023! Diyanet güvenlik, temizlik personeli, aşçı, alımı başvuru şartları, kontenjanlar! dibbys.diyanet.gov.tr

3. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

4. Son başvuru tarihi itibarıyla18 yaşını doldurmuş olmak,