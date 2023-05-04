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TAŞERONA KADRO MECLİS SON DURUM! 90 bin taşeron işçiye kadro çıktı mı, ne zaman verilecek? Meslek grupları...

"Taşerona kadro ne zaman çıkacak son dakika?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Geçici işçiye kadro düzenlemesinin yasalaşması sonrası, taşerona kadronun Meclis'e geleceği tarih merak konusu oluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, taşeron işçinin kadroya alınmasına ilişkin düzenleme hakkında açıklama yapmıştı. Peki, 90 bin taşeron işçiye kadro çıktı mı, ne zaman verilecek? Hangi meslek gruplarını kapsayacak? İşte, 90 bin taşeron işçiye kadro son dakika gelişmeler...

Giriş Tarihi: 04.05.2023 12:14 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 12:14
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TAŞERONA KADRO MECLİS SON DURUM! 90 bin taşeron işçiye kadro çıktı mı, ne zaman verilecek? Meslek grupları...

"90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek?" sorusu binlerce vatandaş tarafından sorgulanıyor. Taşerona kadroda son durum açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapıldı. Son zamanların en önemli gündem maddelerinden olan 90 bin taşeron işçiye kadro düzenlemesi için gözler TBMM'ye çevrildi. Peki, Taşerona kadro ne zaman Meclis'e gelecek? İşte, son dakika açıklamalar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TAŞERONA KADRO MECLİS SON DURUM! 90 bin taşeron işçiye kadro çıktı mı, ne zaman verilecek? Meslek grupları...

TAŞERONA KADRO NE ZAMAN VERİLECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin taşeron işçi için açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Mazeret ve tayin gibi sorunlar çözülebilir, onların imkanları var. Taşeron işçiliği konusunda çalıştık. Her bir konuyu bir dosya çalışmasıyla çalıştık. Bütün dosyaları kapata kapata gittik. Dosyalarımızdan biri de taşeron işçiliğiydi.

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TAŞERONA KADRO MECLİS SON DURUM! 90 bin taşeron işçiye kadro çıktı mı, ne zaman verilecek? Meslek grupları...

Deprem oldu, çalışmalara ara verdik. En son oturuma geçici işçileri yetiştirdik. Taşeron işçilere söz verdim. Önümüzde duruyor, bunu Meclis'i açar açmaz gerçekleştireceğiz. Seçime endeksleyerek konuşmuyorum. Seçimi zaten biz kazanacağız. Ben olurum veya bir başka arkadaşım olur."

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TAŞERONA KADRO MECLİS SON DURUM! 90 bin taşeron işçiye kadro çıktı mı, ne zaman verilecek? Meslek grupları...

TÜRK-İŞ'TEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ı AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti.

Atalay görüşmeye ilişkin, "Ülke seçim atmosferinde ama bizim konumuz 700 bin işçinin kamu sözleşmesi var. Ana başlık oydu. Cumhurbaşkanının yaklaşımı iyi olduğu için Çalışma Bakanlığına talimat verdi, şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşeceğiz. Seçimden evvel 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz. Gündem, geçici işçi, kamu sözleşmesi ve taşeron işçilerin kadroya geçmesi" diye konuştu.

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TAŞERONA KADRO MECLİS SON DURUM! 90 bin taşeron işçiye kadro çıktı mı, ne zaman verilecek? Meslek grupları...

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, taşerona kadroyu tekrar gündeme taşıdı.Kapsam dışında kalan taşeron işçilerin kadro sorunun devam ettiğini belirten Atalay, "Çalışma hayatıyla ilgili taleplerimizin tamamına yakını halloldu. KİT'lerdeki taşeronlar ile kamuda kapsam dışında kalan taşeron işçilerin kadro beklentisi devam ediyor." dedi.