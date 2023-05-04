04 Mayıs 2023, Perşembe
TAŞERONA KADRO MECLİS SON DURUM! 90 bin taşeron işçiye kadro çıktı mı, ne zaman verilecek? Meslek grupları...
"Taşerona kadro ne zaman çıkacak son dakika?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Geçici işçiye kadro düzenlemesinin yasalaşması sonrası, taşerona kadronun Meclis'e geleceği tarih merak konusu oluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, taşeron işçinin kadroya alınmasına ilişkin düzenleme hakkında açıklama yapmıştı. Peki, 90 bin taşeron işçiye kadro çıktı mı, ne zaman verilecek? Hangi meslek gruplarını kapsayacak? İşte, 90 bin taşeron işçiye kadro son dakika gelişmeler...
Giriş Tarihi: 04.05.2023 12:14 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 12:14
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