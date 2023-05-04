TAŞERONA KADRO MECLİS SON DURUM! 90 bin taşeron işçiye kadro çıktı mı, ne zaman verilecek? Meslek grupları...

TAŞERONA KADRO NE ZAMAN VERİLECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin taşeron işçi için açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin'in açıklamalarından satır başları şöyle:



"Mazeret ve tayin gibi sorunlar çözülebilir, onların imkanları var. Taşeron işçiliği konusunda çalıştık. Her bir konuyu bir dosya çalışmasıyla çalıştık. Bütün dosyaları kapata kapata gittik. Dosyalarımızdan biri de taşeron işçiliğiydi.