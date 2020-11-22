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Yarın sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? 23 Kasım Pazartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?
Yarın sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaş, haftanın ilk gününde yasak uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler, 20 Kasım 2020 tarihi itibariyle başladı. Yetkililer vatandaşları kurallara uyması için uyarmaya devam ediyor. İşte, yarın sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? 23 Kasım Pazartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?
Giriş Tarihi: 22.11.2020 19:04Güncelleme Tarihi: 22.11.2020 19:11
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Yarın sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? 23 Kasım Pazartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?
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Yarın sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? 23 Kasım Pazartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?
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Yarın sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? 23 Kasım Pazartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?
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Yarın sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? 23 Kasım Pazartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?
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Yarın sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? 23 Kasım Pazartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?