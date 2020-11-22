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Haberler Galeri Yarın sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? 23 Kasım Pazartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Yarın sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? 23 Kasım Pazartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Yarın sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaş, haftanın ilk gününde yasak uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler, 20 Kasım 2020 tarihi itibariyle başladı. Yetkililer vatandaşları kurallara uyması için uyarmaya devam ediyor. İşte, yarın sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? 23 Kasım Pazartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Giriş Tarihi: 22.11.2020 19:04 Güncelleme Tarihi: 22.11.2020 19:11
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Yarın sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? 23 Kasım Pazartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?
Yarın sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? 23 Kasım Pazartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Yarın sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? 23 Kasım Pazartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tüm illerde cumartesiden itibaren 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak. İşte, yarın sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? 23 Kasım Pazartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yarın sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? 23 Kasım Pazartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?
Yarın sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? 23 Kasım Pazartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

PAZARTESİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Sokağa çıkma yasağı Cumartesi günü saat 20.00'den Pazar günü saat 10.00'a kadar uygulanıyor. Öte yandan Pazar günü başlayan sokağa çıkma yasağı saat 20.00'de başlayıp Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek. Yani Pazartesi günü saat 00.00'dan saat 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı var saat 05.00'ten sonra gelecek Cumartesi günü saat 20.00'ye kadar yasak uygulanmayacak.

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Yarın sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? 23 Kasım Pazartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?
Yarın sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? 23 Kasım Pazartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

YASAK YARIN SAAT KAÇTA BİTİYOR?

Bu akşam saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar yeniden sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Bu tarihlerden sonraki hafta sonlarında da uygulama, yeni bir karar alınıncaya kadar belirtildiği şekilde devam edecek.

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Yarın sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? 23 Kasım Pazartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?
Yarın sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? 23 Kasım Pazartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ YASAK SAATLERİ

Ayrıca tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek.

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Yarın sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? 23 Kasım Pazartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?
Yarın sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? 23 Kasım Pazartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

İş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanlar, bu uygulamadan muaf tutulacak.