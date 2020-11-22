Yarın sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? 23 Kasım Pazartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tüm illerde cumartesiden itibaren 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak. İşte, yarın sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? 23 Kasım Pazartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?