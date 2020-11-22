KPSS önlisans sonuçları için kritik tarih: KPSS 2020 önlisans sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

KPSS 2020 önlisans sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından 25 Ekim tarihinde gerçekleştirilen KPSS önlisans sınavının sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. KPSS önlisans sonuçları için beklenen kritik haftaya gelindi. Üniversitelerin ön lisans programlarından mezun olan adayların katılım sağladığı sınavın detayları açıklandı. İşte, KPSS 2020 önlisans sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?