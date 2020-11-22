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22 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son dakika: Okullar yeniden ne zaman açılacak? Okullar ikinci dönemde açılacak mı? Meraklı bekleyiş... MEB son dakika: Okullar yeniden ne zaman açılacak? Okullar ikinci dönemde açılacak mı? Meraklı bekleyiş...
Okullar yeniden ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Günlük vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında, yeni tedbirler devreye sokuldu. Pandemi döneminde kademeli olarak yüz yüze eğitime dönen öğrenciler yeni karar ile online eğitime döndü. Öğrenciler ve veliler okulların yeniden ne zaman açılacağını sorgulamaya başladı. İşte, okullar yeniden ne zaman açılacak? Okullar ikinci dönemde açılacak mı? Meraklı bekleyiş...
Giriş Tarihi: 22.11.2020 17:57 Güncelleme Tarihi: 22.11.2020 18:02
Okullar yeniden ne zaman açılacak? Okullar ikinci dönemde açılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Selçuk yaptığı açıklamada, "4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmî, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğiz." dedi. Öğrenciler ve veliler okulların yeniden ne zaman açılıp açılmayacağını sorgulamayı sürdürüyor. İşte, okullar yeniden ne zaman açılacak? Okullar ikinci dönemde açılacak mı? Meraklı bekleyiş...
GALERİ DEVAM EDİYOR OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla 81 ile 'Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi' konusunda genelge gönderildi. MEB'den gelen genelgede, ''4 Ocak 2021 tarihine kadar yüz yüze veya uzaktan olmak üzere hiçbir şekilde sınav yapılmayacaktır. Bu tarihten sonra sınavların; ölçme ve değerlendirmeye ilişkin usul ve esaslar kapsamında okul ortamında yüz yüze yapılması planlanmaktadır.'' ifadeleri kullanıldı.
Dünyada ve Türkiye'de salgının seyrinde yaşanan yükselişten eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime devam eden öğrenci, öğretmen ve çalışanların etkilenmemesini amaçladıklarını vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:
"Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda alınan karar gereği 20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğiz. Bakanlığımıza bağlı tüm okul öncesi kurumlar, kreşler, ilkokul, ortaokul ve liseler, özel eğitim okulları ve sınıfları, meslek liselerindeki uygulamalı dersler ile özel öğretim kursları da bu kapsamda olacaklar. Destekleme ve yetiştirme kursları ve takviye kurslarında da bu süreçte yüz yüze eğitim yapılmayacaktır."