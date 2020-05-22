22 Mayıs 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde olacak? 4 günlük bayramda sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün?

Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde olacak? 4 günlük bayramda sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün?

Son dakika... Sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? Sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün başlıyor? Koronavirüsle mücadele kapsamına uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu. Bayramda uygulanacak sokağa çıkma yasağının hangi illerde olacağı ve hangi tarihte başlayacağı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili genelge gönderdi. Peki, yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde olacak? 4 günlük bayramda sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 22.05.2020 16:01 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 16:09
  • 1
  • 24
Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde olacak? 4 günlük bayramda sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün?

Son dakika... Sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün başlıyor? Türkiye'de 11 Mart'ta ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından yurt genelinde kademeli olarak önlemler artırıldı. Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağının bayramda da devam edeceği bildirildi. Bu gelişmelerin ardından kısıtlamanın hangi illerde ve hangi günler uygulanacağı araştırılmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge gönderdi. Peki, Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde olacak? 4 günlük bayramda sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

  • 2
  • 24
Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde olacak? 4 günlük bayramda sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN, HANGİ İLLERDE?

Sokağa çıkma yasağı 22 Mayıs saat 00.00 ile 26 Mayıs 00.00 arasında 81 ilde uygulanacak..

  • 3
  • 24
Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde olacak? 4 günlük bayramda sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün?

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ DETAYLARI BELLİ OLDU

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sokağa çıkma kısıtlaması" genelgesine göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının görüldüğü andan itibaren, birçok tedbir kararının alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.

  • 4
  • 24
Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde olacak? 4 günlük bayramda sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün?

Ramazan Bayramı süresince Kovid-19 salgınının halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek adına alınabilecek ek tedbirlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değerlendirildiği bilgisine yer verilen genelgede, "Bilim Kurulunun önerileri ve koronavirüsle mücadelede edinilen tecrübeler ışığında, 81 ilimizde Ramazan Bayramı arifesine denk gelen 23 Mayıs cumartesi gününden başlayarak 24-25-26 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

  • 5
  • 24
Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde olacak? 4 günlük bayramda sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün?

Genelgede, 22 Mayıs saat 00.00 ile 26 Mayıs saat 00.00 arasında 81 ilin sınırları içinde bulunan vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanacağı belirtilerek, şu bilgilere yer verildi: