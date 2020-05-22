Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde olacak? 4 günlük bayramda sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün?

Son dakika... Sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? Sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün başlıyor? Koronavirüsle mücadele kapsamına uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu. Bayramda uygulanacak sokağa çıkma yasağının hangi illerde olacağı ve hangi tarihte başlayacağı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili genelge gönderdi. Peki, yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde olacak? 4 günlük bayramda sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 22.05.2020 16:01 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 16:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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