Kararname bekleyen öğretmenler dikkat! Tarih açıklandı! 18 Mart'ta atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak?

Son dakika haberi... 18 Mart'ta atanan öğretmenler için müjdeli haberi geldi. 20 bin sözleşmeli öğretmen atamaları 18 Mart'ta tamamlanmıştı. Atamaların ardından kararname bekleyen öğretmenler, kararnamelerin ne zaman gönderileceğini araştırıyordu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, kararnamelerin gönderileceği tarih belli oldu. Peki, atanan öğretmenlerin kararnameleri ne zaman gönderilecek? 18 Mart'ta atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak?