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Kararname bekleyen öğretmenler dikkat! Tarih açıklandı! 18 Mart'ta atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak?

Son dakika haberi... 18 Mart'ta atanan öğretmenler için müjdeli haberi geldi. 20 bin sözleşmeli öğretmen atamaları 18 Mart'ta tamamlanmıştı. Atamaların ardından kararname bekleyen öğretmenler, kararnamelerin ne zaman gönderileceğini araştırıyordu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, kararnamelerin gönderileceği tarih belli oldu. Peki, atanan öğretmenlerin kararnameleri ne zaman gönderilecek? 18 Mart'ta atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak?

Giriş Tarihi: 22.05.2020 16:22 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 16:33
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Kararname bekleyen öğretmenler dikkat! Tarih açıklandı! 18 Mart'ta atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak?

Son dakika... 18 Mart'ta atanan öğretmenler için müjdeli haber geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklaması ile birlikte kararnamelerin ne zaman gönderileceği belli oldu. Sözleşmeli öğretmen kadrosunda yer alabilmek için tercihlerini gerçekleştiren öğretmen adayları, sonuçlarını öğrendikten sonra atama heyecanı yaşamıştı. Peki, atanan öğretmenlerin kararnameleri ne zaman gönderilecek? 18 Mart'ta atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? İşte son gelişmeler...

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Kararname bekleyen öğretmenler dikkat! Tarih açıklandı! 18 Mart'ta atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak?

KARARNAMELER NE ZAMAN GÖNDERİLECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, 18 Mart 2020 tarihinde atanan sözleşmeli öğretmenlerin kararnameleri 22 Haziran 2020 Pazartesi günü atandıkları illere gönderilecek.

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Kararname bekleyen öğretmenler dikkat! Tarih açıklandı! 18 Mart'ta atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak?

MEB'DEN YENİ DUYURU

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruda şöyle denildi:

1- 18 Mart 2020 tarihinde atanan sözleşmeli öğretmenlerin kararnameleri 22 Haziran 2020 Pazartesi günü atandıkları illere gönderilecektir.

2- 2016 yılında göreve başlayan ve kadroya geçen öğretmenlerden 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla öğretmen kadrosunda 1 yıllık çalışma süresini tamamlayacak olanlar il içi ve iller arası yer değiştirmelere müracaat edebileceklerdir.

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Kararname bekleyen öğretmenler dikkat! Tarih açıklandı! 18 Mart'ta atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak?

3- 2017 yılında göreve başlayan sözleşmeli öğretmenlerden 1. aşama başvurularının son günü itibarıyla kadroya geçmiş olanlar Ağustos ayında yapılacak mazeret atamasına başvuru yapabileceklerdir.

4- Daha önce açıklanan mazerete bağlı yer değiştirme takvimi ile Haziran 2020 sözleşmeli öğretmen ilk atama takvimi salgın sürecinden dolayı ekteki gibi güncellenmiştir.

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Kararname bekleyen öğretmenler dikkat! Tarih açıklandı! 18 Mart'ta atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak?

HAZİRAN AYI SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Yayımlanan takvime göre, ön başvuru ve sözlü sınav tercihleri 1-12 Haziran 2020 tarihlerinde alınacak.