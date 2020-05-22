Son dakika: Arefe günü kuaförler ve berberler çalışacak mı? 23 Mayıs yarın kuaförler açık mı?

Son dakika... Arefe günü kuaförler ve berberler açık mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 23-24-25-26 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bu sene bayram evlerde kutlanacak. Sokağa çıkma kısıtlaması içerisinde yer aln arefe gününde kuaför ve berberlerin açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, arefe günü kuaförler ve berberler çalışacak mı? 23 Mayıs yarın kuaförler açık mı? İşte konu ile ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 22.05.2020 14:27 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 14:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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