22 Mayıs 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika: Arefe günü kuaförler ve berberler çalışacak mı? 23 Mayıs yarın kuaförler açık mı?

Son dakika: Arefe günü kuaförler ve berberler çalışacak mı? 23 Mayıs yarın kuaförler açık mı?

Son dakika... Arefe günü kuaförler ve berberler açık mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 23-24-25-26 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bu sene bayram evlerde kutlanacak. Sokağa çıkma kısıtlaması içerisinde yer aln arefe gününde kuaför ve berberlerin açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, arefe günü kuaförler ve berberler çalışacak mı? 23 Mayıs yarın kuaförler açık mı? İşte konu ile ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 22.05.2020 14:27 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 14:40
  • 1
  • 22
Son dakika: Arefe günü kuaförler ve berberler çalışacak mı? 23 Mayıs yarın kuaförler açık mı?

Son dakika... Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 23-24-25-26 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu. Bayrama kısa süre kala berberlerin çalışıp çalışmayacağı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, arefe günü ve bayramda açık olacak yerler belli oldu. Peki, arefe günü kuaförler ve berberler çalışacak mı? 23 Mayıs yarın kuaförler açık mı? İşte cevaplar...

  • 2
  • 22
Son dakika: Arefe günü kuaförler ve berberler çalışacak mı? 23 Mayıs yarın kuaförler açık mı?

AREFE GÜNÜ VE BAYRAMDA KUAFÖRLER AÇIK MI?

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23-24-25-26 Mayıs'ta berber ve kuaörler kapalı olacak.

  • 3
  • 22
Son dakika: Arefe günü kuaförler ve berberler çalışacak mı? 23 Mayıs yarın kuaförler açık mı?

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ DETAYLARI BELLİ OLDU

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sokağa çıkma kısıtlaması" genelgesine göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının görüldüğü andan itibaren, birçok tedbir kararının alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.

  • 4
  • 22
Son dakika: Arefe günü kuaförler ve berberler çalışacak mı? 23 Mayıs yarın kuaförler açık mı?

Ramazan Bayramı süresince Kovid-19 salgınının halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek adına alınabilecek ek tedbirlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değerlendirildiği bilgisine yer verilen genelgede, "Bilim Kurulunun önerileri ve koronavirüsle mücadelede edinilen tecrübeler ışığında, 81 ilimizde Ramazan Bayramı arifesine denk gelen 23 Mayıs cumartesi gününden başlayarak 24-25-26 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

  • 5
  • 22
Son dakika: Arefe günü kuaförler ve berberler çalışacak mı? 23 Mayıs yarın kuaförler açık mı?

Genelgede, 22 Mayıs saat 00.00 ile 26 Mayıs saat 00.00 arasında 81 ilin sınırları içinde bulunan vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanacağı belirtilerek, şu bilgilere yer verildi: