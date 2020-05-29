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Haberler Galeri Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 30-31 Mayıs sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? 15 il hangileri?

Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 30-31 Mayıs sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? 15 il hangileri?

Son dakika... Bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? 30-31 Mayıs sokağa çıkma yasağı olan 15 il hangileri? Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını açıkladı. Bu gelişmelerin ardından kısıtlamanın hangi illerde olacağı ve detayları araştırılmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile detaylar belli oldu. Peki, yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 30-31 Mayıs sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? 15 il hangileri? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 29.05.2020 10:12 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020 10:21
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Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 30-31 Mayıs sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? 15 il hangileri?

Son dakika... Sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar belli oldu. Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanacağının açıklanmasının ardından, kısıtlamanın hangi illerde olacağı merak ediliyordu. İçişleri Bakanlığınca 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta 29 Mayıs saat 24.00 ile 31 Mayıs saat 24.00 arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili 81 il valiliğine genelge gönderildi. Peki, yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 30-31 Mayıs sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? Sokağa çıkma yasağı olan 15 il hangileri? İşte merak edilenler...

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Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 30-31 Mayıs sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? 15 il hangileri?

30-31 MAYIS SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN 15 İL HANGİLERİ?

Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van, Zonguldak.

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Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 30-31 Mayıs sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? 15 il hangileri?

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 81 il valiliğine "sokağa çıkma kısıtlaması" ile ilgili genelge gönderdi.

Genelgede, yeni tip koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, bunun toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbirin uygulandığı belirtildi.

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Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 30-31 Mayıs sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? 15 il hangileri?

Salgının halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek adına alınabilecek ek tedbirlerin bugün Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değerlendirildiği bildirildi.

Genelgede, bugüne kadar alınan tedbirlerin, salgının yayılım hızının düşürülmesine etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla, büyükşehir statüsündeki 14 il ile Zonguldak'ı kapsayacak şekilde, İl İdaresi Kanunu ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca il valileri tarafından belirtilen ek tedbirlerin alınması gerektiği ifade edildi.

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Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 30-31 Mayıs sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? 15 il hangileri?

Genelge kapsamında, 29 Mayıs saat 24.00 ile 31 Mayıs saat 24.00 arasında istisnalar hariç olmak üzere büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Van ile Zonguldak olmak üzere, toplam 15 il sınırlarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.