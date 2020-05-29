Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 30-31 Mayıs sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? 15 il hangileri?

Son dakika... Bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? 30-31 Mayıs sokağa çıkma yasağı olan 15 il hangileri? Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını açıkladı. Bu gelişmelerin ardından kısıtlamanın hangi illerde olacağı ve detayları araştırılmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile detaylar belli oldu. Peki, yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 30-31 Mayıs sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? 15 il hangileri? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 29.05.2020 10:12 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020 10:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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