29 Mayıs 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Normale dönüş süreci başladı! Peki 18 yaş altı seyahat edebilecek mi?

Normale dönüş süreci başladı! Peki 18 yaş altı seyahat edebilecek mi?

Dünyayı etkisi altına alan ve 11 Mart'ta Türkiye'ye de sıçrayan corona virüs ile ilgili alınan tedbirler tek tek gevşetiliyor. Dün akşam Başkan Erdoğan'ın şehirlerarası seyahat kısıtlamasının kaldırıldığını duyurmasının ardından 0-18 yaş arasındaki çocukların da bu haktan faydalanıp faydalanamayacağı merak konusu oldu. Seyahat yasağının kalkmasıyla, 18 yaş altı çocuklar ve gençlerin büyükleri ile yolculuk etmesi mümkün olacak. İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 29.05.2020 10:03 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020 10:10
  • 1
  • 24
Normale dönüş süreci başladı! Peki 18 yaş altı seyahat edebilecek mi?

Koronavirüsle mücadelede gelinen noktada, hayatın normalleşmesinin amaçlayan adımlar, 1 Hazirandan itibaren uygulamaya koyuluyor.

  • 2
  • 24
Normale dönüş süreci başladı! Peki 18 yaş altı seyahat edebilecek mi?

65 YAŞ ÜSTÜ SERBEST MESLEK SAHİPLERİ YASAKTAN MUAF

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği "18 Yaş Altı ve 65 Yaş Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelgeye göre, daha önce genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar arasından işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK Hizmet Belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

  • 3
  • 24
Normale dönüş süreci başladı! Peki 18 yaş altı seyahat edebilecek mi?

18-20 YAŞ ARASI, SOKAĞA ÇIKABİLECEK

Genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gençlerden 31.12.2002 tarihinden önce doğanlar (18-20 yaş arasındaki gençler) için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

  • 4
  • 24
Normale dönüş süreci başladı! Peki 18 yaş altı seyahat edebilecek mi?

18 YAŞ ALTI ÇOCUKLAR VE GENÇLER, BÜYÜKLERİYLE SEYAHAT EDEBİLECEK

Daha önce yayımlanan genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması tabi olan çocuklar ve gençler, ihtiyaca göre bakıcı ve aile büyükleri ile kreş veya gündüz bakım evlerine gidebilecek, veli/vasilerinin nezaretinde şehir içi ve şehirler arası yolculuk yapabilecek.

  • 5
  • 24
Normale dönüş süreci başladı! Peki 18 yaş altı seyahat edebilecek mi?

65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar, 31 Mayıs pazar günü 14.00-20.00 saatleri arasında, 0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler 3 Haziran Çarşamba ve 5 Haziran cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.