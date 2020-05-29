Normale dönüş süreci başladı! Peki 18 yaş altı seyahat edebilecek mi?

Dünyayı etkisi altına alan ve 11 Mart'ta Türkiye'ye de sıçrayan corona virüs ile ilgili alınan tedbirler tek tek gevşetiliyor. Dün akşam Başkan Erdoğan'ın şehirlerarası seyahat kısıtlamasının kaldırıldığını duyurmasının ardından 0-18 yaş arasındaki çocukların da bu haktan faydalanıp faydalanamayacağı merak konusu oldu. Seyahat yasağının kalkmasıyla, 18 yaş altı çocuklar ve gençlerin büyükleri ile yolculuk etmesi mümkün olacak. İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 29.05.2020 10:03 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020 10:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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