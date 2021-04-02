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Haberler Galeri Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 3 Nisan Cumartesi sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? Kısıtlama olan iller...

Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 3 Nisan Cumartesi sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? Kısıtlama olan iller...

Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı? Koronavirüs vaka sayısında artış devam ediyor. Kontrollü normalleşme sürecine geçiş ile birlikte kısıtlamalar esnetilmişti. Bu süreçte cumartesi kısıtlaması kaldırılmıştı. Ancak vaka artışı sonrası kırmızı illerde cumartesi sokağa çıkma yasağının yeniden getirildiği öğrenildi. Peki, tarın sokağa çıkma yasağı var mı? 3 Nisan Cumartesi sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? İşte kısıtlama olan iller listesi...

Giriş Tarihi: 02.04.2021 15:33
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Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 3 Nisan Cumartesi sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? Kısıtlama olan iller...

Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Koronavirüs salgınıyla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Normalleşme sürecinin ardından vaka sayısında görülen artış sonrası kısıtlamalar hakkında açıklama geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi yasaklarının geri getirildiğini bildirdi. Peki, yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 3 Nisan Cumartesi sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? Kısıtlama olan iller hangileri? İşte haberin detayları...

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Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 3 Nisan Cumartesi sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? Kısıtlama olan iller...

3-4 NİSAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Kabine toplantısında alınan yeni kararlar bu hafta itibarıyla geçerli olacak. Buna göre, kırmızı kategoride yer alan illerde afta sonu kısıtlaması 2 Nisan Cuma günü saat 21.00'de başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp 5 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak.

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Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 3 Nisan Cumartesi sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? Kısıtlama olan iller...

Düşük risk grubunda yer alan iller: Şırnak. (1 İl).

Orta risk grubunda yer alan iller: Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van. (10 İl).

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Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 3 Nisan Cumartesi sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? Kısıtlama olan iller...

Yüksek risk grubunda yer alan iller: Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli. (12 İl).

Çok yüksek risk grubunda yer alan iller: Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak, (58 İl).

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Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 3 Nisan Cumartesi sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? Kısıtlama olan iller...

HAFTA SONU MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?

Uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında daha önce illere gönderilen 'Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde' yer alan istisna/muafiyetler ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilecek. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulama biçimine göre Cumartesi ve/veya Pazar günü market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek."