Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 3 Nisan Cumartesi sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? Kısıtlama olan iller...

Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı? Koronavirüs vaka sayısında artış devam ediyor. Kontrollü normalleşme sürecine geçiş ile birlikte kısıtlamalar esnetilmişti. Bu süreçte cumartesi kısıtlaması kaldırılmıştı. Ancak vaka artışı sonrası kırmızı illerde cumartesi sokağa çıkma yasağının yeniden getirildiği öğrenildi. Peki, tarın sokağa çıkma yasağı var mı? 3 Nisan Cumartesi sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? İşte kısıtlama olan iller listesi...

Giriş Tarihi: 02.04.2021 15:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL