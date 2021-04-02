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02 Nisan 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri İŞKUR duyurdu! Hastanelere temizlik işçisi alınacak! İŞKUR 2021 temizlik görevlisi başvuru şartları nedir? İŞKUR duyurdu! Hastanelere temizlik işçisi alınacak! İŞKUR 2021 temizlik görevlisi başvuru şartları nedir? İŞKUR tarafından yayımlanan ilanlara göre, birçok hastaneye temizlik görevlisi alımı yapılacak. Hastanelerin temizlik işçisi kadrosunda görev almak isteyen vatandaşlar, güncel iş ilanlarını yakından takip ediyor. Öte yandan temizlik görevlisi alımları için başvuru şartları da belli oldu. Hastanelere yapılacak temizlik işçisi alımı ile ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, İŞKUR temizlik işçisi alımı başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları neler? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 02.04.2021 17:04
Hastanelere temizlik işçisi alımı başvuru nasıl yapılır? Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından birçok branşta işçi alımları devam ediyor. İş ilanlarını sürekli güncelleyen İŞKUR, son olarak hastanelere temizlik görevlisi alımı yapılacağını duyurdu. Peki, İŞKUR temizlik işçisi alımı başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR İŞKUR TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Başvuru işlemleri İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden yapılacak. Temizlik görevlisi kadrosunda görev almak isteyen vatandaşlar, https://esube.iskur.gov.tr/ adresinde yer alan "Açık İş İlanları" sayfasına tıklayarak arama butonuna "Temizlik Görevlisi" yazarak ilgili ilanlara başvuru yapabilecek. Aşağıdaki linke tıklayarak temizlik görevlisi ilanlarına ulaşabilirsiniz.
TEMİZLİK GÖREVLİSİ İLANLARI İÇİN TIKLAYIN... DAİMİ ALIM YAPILACAK
İŞKUR üzerinden yayımlanan temizlik görevlisi alımlarında ilanlarında daimi detayı dikkat çekti. Hastanelere yapılacak personellerin daimi olarak alınacağı öğrenildi.
TEMİZLİK İŞÇİSİ ALIMI ŞARTLARI NELER?
* 18 yaşını tamamlamış olmak.
* En az ilköğretim mezunu olmak,
* Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.
* 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.