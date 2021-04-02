İŞKUR duyurdu! Hastanelere temizlik işçisi alınacak! İŞKUR 2021 temizlik görevlisi başvuru şartları nedir?

İŞKUR tarafından yayımlanan ilanlara göre, birçok hastaneye temizlik görevlisi alımı yapılacak. Hastanelerin temizlik işçisi kadrosunda görev almak isteyen vatandaşlar, güncel iş ilanlarını yakından takip ediyor. Öte yandan temizlik görevlisi alımları için başvuru şartları da belli oldu. Hastanelere yapılacak temizlik işçisi alımı ile ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, İŞKUR temizlik işçisi alımı başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları neler? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 02.04.2021 17:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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