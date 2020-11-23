Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 24 Kasım Salı günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı için ilginç detay...

Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Sorusunun cevabı sorgulanan konular arasında ye alıyor. Tüm dünyayı sarsan koronavirüs salgını hakkında son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Sonbahar aylarında vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında yeni önlemler alınıyor. Bu hafta sonu sokağa çıkma uygulaması tüm yurtta uygulanmaya başladı. "Yarın sokağa çıkma yasağı var mı?" sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, 24 Kasım Salı günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı için ilginç detay...