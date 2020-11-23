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23 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 24 Kasım Salı günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı için ilginç detay... Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 24 Kasım Salı günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı için ilginç detay...
Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Sorusunun cevabı sorgulanan konular arasında ye alıyor. Tüm dünyayı sarsan koronavirüs salgını hakkında son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Sonbahar aylarında vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında yeni önlemler alınıyor. Bu hafta sonu sokağa çıkma uygulaması tüm yurtta uygulanmaya başladı. "Yarın sokağa çıkma yasağı var mı?" sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, 24 Kasım Salı günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı için ilginç detay...
Giriş Tarihi: 23.11.2020 22:28 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020 22:36
Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 24 Kasım Salı günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Günlük vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında yeni önlemler devreye sokuluyor. Bilim Kurulu tavsiye kararı sonrasında hafta sonu itibariyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Vatandaşlar ise 24 Kasım Salı günü sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağını sorgulamaya başladı. İşte, yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 24 Kasım Salı günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı için ilginç detay...
GALERİ DEVAM EDİYOR YARIN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Sokağa çıkma kısıtlaması sadece cumartesi ve pazar günleri uygulanmaktadır.
YENİ TEDBİRLER CUMA GÜNÜ SAAT 20.00'DEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK
Genelgeye göre, Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni tedbirler, 20 Kasım Cuma günü saat 20.00'den itibaren başladı.
Bu kapsamda alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece 10.00-20.00 saatlerinde hizmet sunacak.
RESTORANLAR AKŞAM DA TELEFONLA YA DA ONLİNE SİPARİŞLE PAKET SERVİS HİZMETİ VEREBİLECEK
Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00- 20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.
Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.
İl ve ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca tek tek belirlenmek ve yerleşim sahasında bulunmamak kaydıyla şehirlerarası kara yolları kenarında bulunan ve şehirlerarası toplu ulaşım veya lojistik amaçlı araçlara hizmet veren dinleme tesislerinde yer alan yeme içme yerleri kısıtlamalardan istisna tutulacak.