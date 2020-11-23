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24 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Bilim Kurulu son dakika: Mekanlar ne zaman açılacak? Kafeler, spor salonları, berberler, lokantalar ne zaman açılıyor? İşte liste... Bilim Kurulu son dakika: Mekanlar ne zaman açılacak? Kafeler, spor salonları, berberler, lokantalar ne zaman açılıyor? İşte liste...
Mekanlar ne zaman açılacak? Pandemi döneminde vaka sayılarının yeniden artış göstermesiyle birlikte birçok mekan yeniden kapatılmıştı. Kafe ve restoranlara ise sipariş, paket servis ve gel al ayrıcalığı tanınıyor. Geçtiğimiz dönemde getirilen kısıtlamalar ise normalleşme süreci sonrasında askıya alınmıştı. Vatandaşlar ise, Mekanlar ne zaman açılacak? Kafeler, spor salonları, berberler, lokantalar ne zaman açılıyor? Sorularının cevaplarını sorguluyor. İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 23.11.2020 23:20 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020 23:28
Mekanlar ne zaman açılacak? Kafeler, spor salonları, berberler, lokantalar ne zaman açılıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilim Kurulu tavsiyesi neticesinde yeniden sokağa çıkma kısıtlaması ve mekanların belirli saatler arasında paket servis yapması dışından kapatılmasına karar verildi. Yeni yılın yaklaşmasına kısa süre kala vatandaşlar mekanların yeniden ne zaman açılacağını sorgulamaya başladı. İşte, mekanlar ne zaman açılacak? Kafeler, spor salonları, berberler, lokantalar ne zaman açılıyor? İşte liste...
GALERİ DEVAM EDİYOR MEKANLAR NE ZAMAN AÇILACAK? KAFELER, SPOR SALONLARI, BERBERLER, LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILIYOR? İŞTE LİSTE...
Mekanların yeniden açılmasına yönelik açıklama gelmedi. İçişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili genelge yayınlandığına haberimize eklenecektir.
İŞTE KORONAVİRÜS SALGINI YENİ TEDBİRLERİ;
Koronavirüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından Bakanlığı koronavirüs salgını yeni tedoluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığı yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.
2020 yılı içerisinde tüm Dünya'yı etkisi altına alan Koronavirüs salgınının yayılımında/bulaşında son dönemlerde tüm ülkelerde artış yaşandığı görülmektedir. Özellikle Avrupa kıtasında bulunan ülkelerde salgının seyrinde çok ciddi yükseliş olduğu ve salgınla mücadele kapsamında birçok yeni tedbir kararları alınarak uygulamaya geçildiği izlenmektedir.
Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir. Bu çerçevede 17.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 20.11.2020 Cuma günü saat 20:00 den itibaren geçerli olacak şekilde;