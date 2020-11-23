Bilim Kurulu son dakika: Mekanlar ne zaman açılacak? Kafeler, spor salonları, berberler, lokantalar ne zaman açılıyor? İşte liste...

Mekanlar ne zaman açılacak? Pandemi döneminde vaka sayılarının yeniden artış göstermesiyle birlikte birçok mekan yeniden kapatılmıştı. Kafe ve restoranlara ise sipariş, paket servis ve gel al ayrıcalığı tanınıyor. Geçtiğimiz dönemde getirilen kısıtlamalar ise normalleşme süreci sonrasında askıya alınmıştı. Vatandaşlar ise, Mekanlar ne zaman açılacak? Kafeler, spor salonları, berberler, lokantalar ne zaman açılıyor? Sorularının cevaplarını sorguluyor. İşte tüm detaylar...