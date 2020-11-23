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23 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Şahin arabasını hangardan çıkardı! Teklif yağıyor! Elinin tersiyle... Şahin arabasını hangardan çıkardı! Teklif yağıyor! Elinin tersiyle... Şahin model arabasını hangardan çıkaran bir kişiye teklif üstüne teklif geliyor. Eski otomobil meraklısı bir kişi hiç kullanılmamış ve koltuklarındaki naylonlar bile duran arabayı satın aldı. Ancak daha da ilginç olan bu kişinin hikayesi ve arabaya teklif edilen fiyat oldu. Giriş Tarihi: 23.11.2020 21:47 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020 21:56
"Adına kulüpler kurulan, "Kuş Serisi" olarak adlandırılan "Şahin, Doğan, Kartal" model araçlar, yıllar önce üretimleri durdurulmasına rağmen hala en çok satanlar arasında yer alıyor. Tofaş'ın ürettiği, "Kuş Serisi" olarak adlandırılan ve adına kulüpler kurulan "Şahin, Doğan, Kartal" model araçlar, yıllar önce üretimleri durdurulmasına rağmen hala en çok satanlar arasında yer alıyor. Piyasada fiyatı 10 bin liranın altında bakımlı, kullanılabilir durumda "Kuş Serisi" araç kalmazken, modeli yüksek olanlarının fiyatları 20 bin lirayı buluyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Beyaz Şahin aşkının çocukluktan geldiğini söyleyen kişi kendisinin sürekli araştırma içinde olduğunu bu aracıda yoğun uğraşlar sonucunda aldığını söyledi.
Benim beyaz Şahin aşkım çocukluktan geliyor diyen Güzel, Bu modelde bunun gibisini ben hiç görmedim. Bu araba internet ortamında da yok. Şuanda bu yaşta bu kadar orjinali Türkiye'de tek. Bu araba hem boyasız, hem hatasız ve 6 bin 600 kilometrededir. Kilometresi ve en küçük parçasına kadar her şeyi ile orjinal bir otomobil."diye konuştu.
Otomobil'i 27 bin liraya satışa çıkardığında aynı gün 25 bin lira teklif geldiğini ifade Fatih Yunus Güzel, "1994 model beyaz Şahin otomobil buji kablosundan hava filitresine, lastiklerinden tüm plastik aksamına kadar tamamı orijinal. Aracın koltuklarındaki naylonu bile fabrika çıkışlı. Ben bu arabayı İstanbul Beşiktaş'tan aldım.
Satmayı düşünmüyorum, kendim bineceğim'' demişti.
Otomobil'in yıllardan beri Hangar'da yattığını söyleyen Güzel, "Aracın her tarafı orijinal, defransiyel yağı, ön tampon, arka tampon, stop camları aracın iğnesi değişmemiş. stepnesi ve dört lastiği fabrika çıkışıdır. Aracın içinden teyp yok. Bu araçlar fabrikasyon olduğu için teyp ve paspas olmaz. Benim aldığım kişi arka koltuğa kimse oturmadı.
Şuan bu araç Türkiye'de tek şaka değil. Ben bu arabayı bayandan aldım. Hangarda yatıyormuş. Babası bu bayana hediye olarak almış. Kadın ben bu arabaya binmem demiş. Bizde o kadınla irtibata geçerek aracı kendisinden satın aldık'' şeklinde konuştu.
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