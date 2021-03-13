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Haberler Galeri Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 14 Mart Pazar günü yasaklar hangi illerde var? Kısıtlama saatleri nasıl olacak?

Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 14 Mart Pazar günü yasaklar hangi illerde var? Kısıtlama saatleri nasıl olacak?

Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de bugün kısıtlamasız ikinci hafta sonu yaşanıyor. Cumartesi günü kısıtlamanın olmaması nedeniyle gözler pazar gününe çevrildi. Daha önce kesintisiz gerçekleştirilen hafta sonu yasakları nedeniyle bu pazar günü sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 14 Mart Pazar günü yasaklar hangi illerde var? Kısıtlama saatleri nasıl olacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 13.03.2021 17:02
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Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 14 Mart Pazar günü yasaklar hangi illerde var? Kısıtlama saatleri nasıl olacak?

Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de 'yerinde karar' uygulamasıyla ikinci normalleşme süreci başladı. Normalleşme ile birlikte en çok merak edilen konulardan biri de hafta sonu yasakları oldu. Bilindiği üzere kontrollü normalleşme sürecinden önce kesintisiz hafta sonu yasağı gerçekleştiriliyordu. Uzun aranın ardından kısıtlamasız cumartesi gününü yaşayan vatandaşlar, pazar günü de kısıtlama olup olmayacağını araştırıyor. Peki, yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 14 Mart Pazar günü yasaklar hangi illerde var? Kısıtlama saatleri nasıl olacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 14 Mart Pazar günü yasaklar hangi illerde var? Kısıtlama saatleri nasıl olacak?

YARIN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? (14 MART)

Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kaldırıldı. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise pazar günü kısıtlama devam edecek. Buna göre, yüksek ve çok yüksek riskli illerde cumartesi 21.00'de başlayacak sokağa çıkma yasağı pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak.

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Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 14 Mart Pazar günü yasaklar hangi illerde var? Kısıtlama saatleri nasıl olacak?

Düşük risk grubunda yer alan iller: Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.

Orta risk grubunda yer alan iller: Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.

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Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 14 Mart Pazar günü yasaklar hangi illerde var? Kısıtlama saatleri nasıl olacak?

Yüksek risk grubunda yer alan iller: Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

Çok yüksek risk grubunda yer alan iller: Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.

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Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 14 Mart Pazar günü yasaklar hangi illerde var? Kısıtlama saatleri nasıl olacak?

PAZAR GÜNÜ NERELER AÇIK OLACAK?

Pazar günü tam gün kısıtlama olacağı için restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler pazar günleri kapalı olacak.