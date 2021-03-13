Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de 'yerinde karar' uygulamasıyla ikinci normalleşme süreci başladı. Normalleşme ile birlikte en çok merak edilen konulardan biri de hafta sonu yasakları oldu. Bilindiği üzere kontrollü normalleşme sürecinden önce kesintisiz hafta sonu yasağı gerçekleştiriliyordu. Uzun aranın ardından kısıtlamasız cumartesi gününü yaşayan vatandaşlar, pazar günü de kısıtlama olup olmayacağını araştırıyor. Peki, yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 14 Mart Pazar günü yasaklar hangi illerde var? Kısıtlama saatleri nasıl olacak? İşte merak edilenler...