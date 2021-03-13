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Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 14 Mart Pazar günü yasaklar hangi illerde var? Kısıtlama saatleri nasıl olacak?
Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de bugün kısıtlamasız ikinci hafta sonu yaşanıyor. Cumartesi günü kısıtlamanın olmaması nedeniyle gözler pazar gününe çevrildi. Daha önce kesintisiz gerçekleştirilen hafta sonu yasakları nedeniyle bu pazar günü sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 14 Mart Pazar günü yasaklar hangi illerde var? Kısıtlama saatleri nasıl olacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 13.03.2021 17:02
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