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13 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Diyarbakır annelerine destek mesajı TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Diyarbakır annelerine destek mesajı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (
TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır anneleriyle bir araya geldi. Hisarcıklıoğlu, "İnşallah evlatları için bu annelerin döktükleri gözyaşı, sevinç gözyaşına döner diye ümit ve dua ediyoruz" ifadelerini kullandı. Giriş Tarihi: 13.03.2021 22:08 Güncelleme Tarihi: 13.03.2021 22:13
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır anneleriyle bir araya geldi.
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Hisarcıklıoğlu, beraberindeki heyetle kentteki bir otelde buluştuğu Diyarbakır annelerinin taleplerini dinledi.
Tek istekleri çocukları olan anne ve babalara, devletin tüm gücünün arkalarında olduğunu aktaran Hicarcıklıoğlu şunları kaydetti:
"Annelerin güçlü ve yürekli direnişlerine destek olmak için tekrar Diyarbakır'dayken ziyaret etmek istedim.
İnşallah evlatları için bu annelerin döktükleri gözyaşı, sevinç gözyaşına döner diye ümit ve dua ediyoruz. Annelerin bu sessiz çığlıklarına ses olanlara da buradan selam olsun diyorum. Allah hepsinden razı olsun. Allah yardımcınız olsun değerli kardeşlerim."
Hisarcıklıoğlu, beraberindeki heyetin Diyarbakır annelerini ziyaretinden fotoğraflar...