TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Diyarbakır annelerine destek mesajı

Tek istekleri çocukları olan anne ve babalara, devletin tüm gücünün arkalarında olduğunu aktaran Hicarcıklıoğlu şunları kaydetti:

"Annelerin güçlü ve yürekli direnişlerine destek olmak için tekrar Diyarbakır'dayken ziyaret etmek istedim. İnşallah evlatları için bu annelerin döktükleri gözyaşı, sevinç gözyaşına döner diye ümit ve dua ediyoruz. Annelerin bu sessiz çığlıklarına ses olanlara da buradan selam olsun diyorum. Allah hepsinden razı olsun. Allah yardımcınız olsun değerli kardeşlerim."