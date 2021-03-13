Rasim Öztekin'in ani ölümü korkutan gerçeği ortaya çıkardı! Yüzde 15 arttı

Tam 1 yıldır hayatımızda olan koronavirüs salgını, Türkiye'de 29 bin 290 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Ancak, son 1 yılda Türkiye'de ölüm sayılarının artmasının tek nedeni, bu virüse yakalanmış olmak değil. Bir başka neden ise virüse yakalanma korkusu.