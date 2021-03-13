Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
13 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Rasim Öztekin'in ani ölümü korkutan gerçeği ortaya çıkardı! Yüzde 15 arttı Rasim Öztekin'in ani ölümü korkutan gerçeği ortaya çıkardı! Yüzde 15 arttı
Usta oyuncu Rasim Öztekin, evinde geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Öztekin'in ani ölümünün ardından acı gerçek de ortaya çıktı. Usta oyuncunun ölümünün ardından Demet Akbağ'ın, "Koronavirüs sebebiyle olması gereken bir ameliyatı da galiba ihmal etmiş" açıklamaları pandemi döneminde hastanelere gitme korkusunu tekrar gündeme getirdi. Kalp damar cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, şikayeti olup da acile giden hasta sayısının yüzde 50 azaldığını, bunun da evde ani ölü oranlarını yüzde 15 arttırdığını belirtti.
Giriş Tarihi: 13.03.2021 11:20 Güncelleme Tarihi: 13.03.2021 11:23
Tam 1 yıldır hayatımızda olan koronavirüs salgını, Türkiye'de 29 bin 290 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Ancak, son 1 yılda Türkiye'de ölüm sayılarının artmasının tek nedeni, bu virüse yakalanmış olmak değil. Bir başka neden ise virüse yakalanma korkusu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Usta sanatçı Rasim Öztekin'in vefatının ardından yakın arkadaşı sanatçı Demet Akbağ'ın, "Koronavirüs sebebiyle olması gereken bir ameliyatı da galiba ihmal etmiş" açıklamaları pandemi döneminde hastanelere gitme korkusunu tekrar gündeme getirdi.
Salgın dolayısıyla hastanelerden uzak duran ve şikayetleri olmasına rağmen, doktora başvurmaktan çekinen kişilerin sayısı, her geçen gün artıyor. Özellikle hayati önem taşıyan kalp rahatsızlıklarına bağlı hastalıklarda, tedavi için geç kalınması, geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabiliyor.
Yapılan araştırmalar ise, Türkiye'de pandemi döneminde evde ani ölüm riskinin yüzde 15 artığını gösteriyor. Şikayetleri olmasına rağmen acile giden hasta sayısında da, yüzde 50 azalma var.
"EVDE ANİ ÖLÜM RİSKİ, YÜZDE 15 ARTTI"
Pandemi döneminde virüse yakalanma korkusuyla şikayetleri olmasına rağmen doktora başvurmayan kişilerin, özellikle kalp rahatsızlıklarına bağlı geri dönüşü olmayan sorunlar yaşayabileceğini vurgulayan Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği Eski Başkanı ve Bezmialem Vakıf Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr.