Yarın sokağa çıkma yasağı olacak mı, uygulanacak mı? Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Vaka sayılarının arttığı illerde, sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından konuyla ilgili açıklamalar geliyor. Geçtiğimiz dönemde büyükşehirlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Peki, Yarın sokağa çıkma yasağı olacak mı, uygulanacak mı? Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Eylül...