HaberlerGaleriYarın sokağa çıkma yasağı olacak mı, uygulanacak mı? Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Eylül...
Yarın sokağa çıkma yasağı olacak mı, uygulanacak mı? Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Eylül...
Yarın sokağa çıkma yasağı olacak mı? Pandemi döneminde uygulanan sokağa çıkma yasağı vaka sayılarının artması ile yeniden gündeme geldi. Virüsün yayılmasını engellemek için büyükşehirlerde ve Zonguldak ilinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. "Sokağa çıkma yasağı gelecek mi" sorusunun gündeme gelmesinin ardından Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Peki, Yarın sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Eylül...
Giriş Tarihi: 04.09.2020 19:29Güncelleme Tarihi: 04.09.2020 19:36