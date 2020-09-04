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Haberler Galeri Yarın sokağa çıkma yasağı olacak mı, uygulanacak mı? Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Eylül...

Yarın sokağa çıkma yasağı olacak mı, uygulanacak mı? Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Eylül...

Yarın sokağa çıkma yasağı olacak mı? Pandemi döneminde uygulanan sokağa çıkma yasağı vaka sayılarının artması ile yeniden gündeme geldi. Virüsün yayılmasını engellemek için büyükşehirlerde ve Zonguldak ilinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. "Sokağa çıkma yasağı gelecek mi" sorusunun gündeme gelmesinin ardından Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Peki, Yarın sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Eylül...

Giriş Tarihi: 04.09.2020 19:29 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020 19:36
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Yarın sokağa çıkma yasağı olacak mı, uygulanacak mı? Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Eylül...

Yarın sokağa çıkma yasağı olacak mı, uygulanacak mı? Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Vaka sayılarının arttığı illerde, sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından konuyla ilgili açıklamalar geliyor. Geçtiğimiz dönemde büyükşehirlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Peki, Yarın sokağa çıkma yasağı olacak mı, uygulanacak mı? Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Eylül...

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Yarın sokağa çıkma yasağı olacak mı, uygulanacak mı? Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Eylül...

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da vakaların tırmanış eğiliminde olduğunu açıklamıştı. İstanbul'dan çok daha fazla vakanın bulunduğunu söyleyen Koca, kenttekileri tedbire davet etmişti.

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Yarın sokağa çıkma yasağı olacak mı, uygulanacak mı? Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Eylül...

Açıklamaların ardından gözler Başkent Ankara'ya çevrilmişti. Ankaralılar , herhangi bir sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını merak ediyordu. Beklenen açıklama Ankara Valisi Vasip Şahin'den geldi.

Şahin, herhangi bir sokağa çıkma yasağının gündemlerinde olmadığını belirtti.

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Yarın sokağa çıkma yasağı olacak mı, uygulanacak mı? Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Eylül...

Türkiye'de 3 Eylül 2020 Perşembe akşamı açıklanan son verilere göre 1642 kişi koronavirüse yakalanmış, 49 kişi hayatını kaybetmişti.

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Yarın sokağa çıkma yasağı olacak mı, uygulanacak mı? Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Eylül...

Sokağa çıkma yasağı, vaka sayılarındaki artış nedeniyle yeniden gündemde. A Haber ekranlarında, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla alınması gündemde olan kısıtlamaları paylaşan Elif Saatçıoğlu, illere göre hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelebileceğini söyledi. Özellikle corona virüsü vaka sayısı yüksek olan illerde, hayatı yavaşlatacak tedbirlerin alınabileceği paylaşıldı.