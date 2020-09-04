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Haberler Galeri 88. Özel Güvenlik sınav sonuçları neden açıklanmadı, bugün açıklanır mı? Özel Güvenlik sınavı ÖGG sınavı sonucu açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

88. Özel Güvenlik sınav sonuçları neden açıklanmadı, bugün açıklanır mı? Özel Güvenlik sınavı ÖGG sınavı sonucu açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

88. Özel Güvenlik sınav sonuçları neden açıklanmadı, bugün açıklanır mı? Özel güvenlik alımları için gerçekleştirilen 88. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 64. Yenileme Eğitimi sınavının sonucunun bugün açıklanması bekleniyordu. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) takvimine göre açıklanması beklenen sonuçların duyurulmamasının ardından adaylar, "sonuçlar neden açıklanmadı" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, 88. Özel Güvenlik sınav sonuçları neden açıklanmadı, bugün açıklanır mı? Özel Güvenlik sınavı ÖGG sınavı sonucu açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 04.09.2020 18:27 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020 18:41
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88. Özel Güvenlik sınav sonuçları neden açıklanmadı, bugün açıklanır mı? Özel Güvenlik sınavı ÖGG sınavı sonucu ne zaman açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
88. Özel Güvenlik sınav sonuçları neden açıklanmadı, bugün açıklanır mı? Özel Güvenlik sınavı ÖGG sınavı sonucu ne zaman açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

88. Özel Güvenlik sınav sonuçları neden açıklanmadı, bugün açıklanır mı? Özel Güvenlik sınavı ÖGG sınavı sonucu ne zaman açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 16 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen 88. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi ve 64. Yenileme Eğtimi Sınavı'na katılan vatandaşlar sonuçların neden açıklanmadığını merak ediyor. Sınav sonucunu sorgulamak isteyenler EGM tarafından yapılacak son dakika açıklamasını bekliyor. Peki, 88. Özel Güvenlik sınav sonuçları neden açıklanmadı, bugün açıklanır mı? Özel Güvenlik sınavı ÖGG sınavı sonucu ne zaman açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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88. Özel Güvenlik sınav sonuçları neden açıklanmadı, bugün açıklanır mı? Özel Güvenlik sınavı ÖGG sınavı sonucu ne zaman açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
88. Özel Güvenlik sınav sonuçları neden açıklanmadı, bugün açıklanır mı? Özel Güvenlik sınavı ÖGG sınavı sonucu ne zaman açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

88. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

88. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları 4 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak. Aşağıdaki linke tıklayarak sınav sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

88. ÖGG SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN...

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88. Özel Güvenlik sınav sonuçları neden açıklanmadı, bugün açıklanır mı? Özel Güvenlik sınavı ÖGG sınavı sonucu ne zaman açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
88. Özel Güvenlik sınav sonuçları neden açıklanmadı, bugün açıklanır mı? Özel Güvenlik sınavı ÖGG sınavı sonucu ne zaman açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

07-09 Eylül 2020: Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır

11 Eylül 2020: Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.

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88. Özel Güvenlik sınav sonuçları neden açıklanmadı, bugün açıklanır mı? Özel Güvenlik sınavı ÖGG sınavı sonucu ne zaman açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
88. Özel Güvenlik sınav sonuçları neden açıklanmadı, bugün açıklanır mı? Özel Güvenlik sınavı ÖGG sınavı sonucu ne zaman açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

ÖGG SINAV DEĞERLENDİRME VE YAZILI SINAVA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Yazılı sınava itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 10 TL ücret yatıracaklardır.

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88. Özel Güvenlik sınav sonuçları neden açıklanmadı, bugün açıklanır mı? Özel Güvenlik sınavı ÖGG sınavı sonucu ne zaman açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
88. Özel Güvenlik sınav sonuçları neden açıklanmadı, bugün açıklanır mı? Özel Güvenlik sınavı ÖGG sınavı sonucu ne zaman açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınava itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan "Özel Güvenlik Personeli/Aday" uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirtikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini Özel Güvenlik Bilgi Sistemine yapacaktır.

Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.