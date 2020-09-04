88. Özel Güvenlik sınav sonuçları neden açıklanmadı, bugün açıklanır mı? Özel Güvenlik sınavı ÖGG sınavı sonucu açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

88. Özel Güvenlik sınav sonuçları neden açıklanmadı, bugün açıklanır mı? Özel güvenlik alımları için gerçekleştirilen 88. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 64. Yenileme Eğitimi sınavının sonucunun bugün açıklanması bekleniyordu. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) takvimine göre açıklanması beklenen sonuçların duyurulmamasının ardından adaylar, "sonuçlar neden açıklanmadı" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, 88. Özel Güvenlik sınav sonuçları neden açıklanmadı, bugün açıklanır mı? Özel Güvenlik sınavı ÖGG sınavı sonucu açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 04.09.2020 18:27 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020 18:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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