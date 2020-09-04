Lise 2020 boş kontenjanları! Hangi liselerde boş kontenjanlar var, başvurular ne zaman? LGS ek tercih...

Lise 2020 boş kontenjanları açıklandı mı? Hangi liselerde boş kontenjanlar var, başvurular ne zaman? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. LGS tercihlerinin 10 Ağustos'ta açıklanmasının ardından boş kontenjanlar sorgulanıyor. Öğrenciler liselerde kalan boş kontenjanları merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak son dakika açıklaması merak ediliyor. Peki, Hangi liselerde boş kontenjanlar var, başvurular ne zaman? LGS ek tercih...