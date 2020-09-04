Lise 2020 boş kontenjanları! Hangi liselerde boş kontenjanlar var, başvurular ne zaman? LGS ek tercih...
Hangi liselerde boş kontenjanlar var, başvurular ne zaman? LGS 2. ek tercihlere kısa süre kala hangi liselerde boş kontenjan kaldığı merak ediliyor. Öğrenciler lise boş kontenjanları ve taban puanları listesini araştırmaya başladı. Peki, Hangi liselerde boş kontenjanlar var, başvurular ne zaman? LGS ek tercih...
Giriş Tarihi: 04.09.2020 21:29 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020 21:37
Lise 2020 boş kontenjanları açıklandı mı? Hangi liselerde boş kontenjanlar var, başvurular ne zaman? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. LGS tercihlerinin 10 Ağustos'ta açıklanmasının ardından boş kontenjanlar sorgulanıyor. Öğrenciler liselerde kalan boş kontenjanları merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak son dakika açıklaması merak ediliyor. Peki, Hangi liselerde boş kontenjanlar var, başvurular ne zaman? LGS ek tercih...
GALERİ DEVAM EDİYOR LGS LİSE BOŞ KONTENJANLARI: E OKUL İLE BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Son olarak LGS nakil sürecinin sona ermesinin ardından açıkta kalan öğrenciler için MEB yeni bir duyuru yayınladı. Liselere Geçiş Sistemi tercihlerinin ardından kalan boş kontenjanlar için vatandaşların 18 Eylül tarihine kadar e okul aracılığı ile başvuru işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor…
MEB, LİSEYE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER İÇİN YENİ HAK TANIDI
Milli Eğitim Bakanlığı, çeşitli sebeplerle herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrencilerin, başvurmaları halinde, yerel yerleştirme kapsamındaki ortaöğretim kurumlarının boş kontenjanlarına yerleştirileceğini açıkladı - Başvuruda bulunanların, 18 Eylül Cuma gününe kadar il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca e-Okula kayıt işlemleri yapılacak
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), çeşitli sebeplerle herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrencilerin, başvurmaları halinde, yerel yerleştirme kapsamındaki ortaöğretim kurumlarının boş kontenjanlarına yerleştirileceğini açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, temel eğitimden ortaöğretime geçiş sürecinde tercih hakkını kullanmayan veya tercihte bulunmasına rağmen herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrencilerden örgün eğitime devam etmek isteyenlerin başvurularının 24-26 Ağustos'ta alındığı, 28 Ağustos'ta ise il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca boş kontenjanı bulunan ortaöğretim kurumlarına yerleştirildiği hatırlatıldı.