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Yarın sınav var mı? 2021 LGS sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Liseye geçiş sınavı tarihi değişti mi?
LGS ne zaman yapılacak? 2021 LGS için geri sayım başladı. 17 bin 793 okulda gerçekleştirilecek LGS sınavına hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler sınav tarihini araştırıyor. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, sınavda herhangi bir değişiklik yapılmadığı ve iki oturum halinde gerçekleştirileceği bildirildi. Kovid-19 tedbirleri kapsamında veliler okul bahçesine alınmayacak. Peki, yarın sınav var mı? 2021 LGS sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Liseye geçiş sınavı tarihi değişti mi? İşte LGS sınavı ile ilgili merak edilenler...