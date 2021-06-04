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Haberler Galeri Yarın sınav var mı? 2021 LGS sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Liseye geçiş sınavı tarihi değişti mi?

Yarın sınav var mı? 2021 LGS sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Liseye geçiş sınavı tarihi değişti mi?

LGS ne zaman yapılacak? 2021 LGS için geri sayım başladı. 17 bin 793 okulda gerçekleştirilecek LGS sınavına hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler sınav tarihini araştırıyor. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, sınavda herhangi bir değişiklik yapılmadığı ve iki oturum halinde gerçekleştirileceği bildirildi. Kovid-19 tedbirleri kapsamında veliler okul bahçesine alınmayacak. Peki, yarın sınav var mı? 2021 LGS sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Liseye geçiş sınavı tarihi değişti mi? İşte LGS sınavı ile ilgili merak edilenler...

Giriş Tarihi: 04.06.2021 17:19
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Yarın sınav var mı? 2021 LGS sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Liseye geçiş sınavı tarihi değişti mi?

Yarın sınav var mı? LGS ne zaman yapılacak? soruları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilecek merkezi sınavın detayları açıklandı. Sınava hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler ile velileri, heyecan içinde sınav gününü bekliyor. Peki, yarın sınav var mı? 2021 LGS sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Liseye geçiş sınavı tarihi değişti mi? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yarın sınav var mı? 2021 LGS sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Liseye geçiş sınavı tarihi değişti mi?

LGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

2021 LGS 6 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak.

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Yarın sınav var mı? 2021 LGS sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Liseye geçiş sınavı tarihi değişti mi?

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süreleri olacak.

Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

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Yarın sınav var mı? 2021 LGS sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Liseye geçiş sınavı tarihi değişti mi?

SINAVA GİRECEK ÖĞRENCİ YAKINLARI KISITLAMADAN MUAF MI?

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran 2021 Pazar günü, sınava girecek öğrenciler ile beraberlerindeki refakatçi ve/veya yakınları, 07.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

6 Haziran 2021 Pazar günü kırtasiyeler 07.00-15.00 saatleri arasında açık olabilecek. Bu yerlerde çalışanlar da belirtilen zaman dilimi içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılacak.

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Yarın sınav var mı? 2021 LGS sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Liseye geçiş sınavı tarihi değişti mi?

PAZAR GÜNÜ NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre, sınava girecek öğrencilerin acil iş ve işlemlerinin görülebilmesi amacıyla nüfus müdürlükleri 5 Haziran 2021 Cumartesi günü 10.00-16.00 saatleri arasında, 6 Haziran 2021 Pazar günü ise 07.00-10.00 saatleri arasında açık bulundurulacak. Sınava girecek öğrenciler ile yakınları/refakatçileri ve sınav görevlilerinin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir aksama yaşanmaması için şehir içi toplu taşıma sefer sayılarının artırılması dahil her türlü tedbir belediyelerce alınacak.