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Kafe, restoran ve kahvehaneler Cumartesi günü açık mı? 5 Haziran yarın mekanlar açılacak mı?
Kafe, restoran ve kahvehaneler Cumartesi günü açık mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında kademeli normalleşme kararları açıklandı. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı kararlar sonrasında ilk hafta sonunda atılacak adımlar merak ediliyordu. İçişleri Bakanlığı genelgesi sonrasında detaylar belli oldu. İşte, kafe, restoran ve kahvehaneler Cumartesi günü açık mı? 5 Haziran yarın mekanlar açılacak mı?
Giriş Tarihi: 04.06.2021 17:54 Güncelleme Tarihi: 04.06.2021 17:54
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Kafe, restoran ve kahvehaneler Cumartesi günü açık mı? 5 Haziran yarın mekanlar açılacak mı?
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Kafe, restoran ve kahvehaneler Cumartesi günü açık mı? 5 Haziran yarın mekanlar açılacak mı?
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Kafe, restoran ve kahvehaneler Cumartesi günü açık mı? 5 Haziran yarın mekanlar açılacak mı?
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Kafe, restoran ve kahvehaneler Cumartesi günü açık mı? 5 Haziran yarın mekanlar açılacak mı?
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- 8
Kafe, restoran ve kahvehaneler Cumartesi günü açık mı? 5 Haziran yarın mekanlar açılacak mı?