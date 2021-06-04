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Kafe, restoran ve kahvehaneler Cumartesi günü açık mı? 5 Haziran yarın mekanlar açılacak mı?

Kafe, restoran ve kahvehaneler Cumartesi günü açık mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında kademeli normalleşme kararları açıklandı. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı kararlar sonrasında ilk hafta sonunda atılacak adımlar merak ediliyordu. İçişleri Bakanlığı genelgesi sonrasında detaylar belli oldu. İşte, kafe, restoran ve kahvehaneler Cumartesi günü açık mı? 5 Haziran yarın mekanlar açılacak mı?

Giriş Tarihi: 04.06.2021 17:54 Güncelleme Tarihi: 04.06.2021 17:54
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Kafe, restoran ve kahvehaneler Cumartesi günü açık mı? 5 Haziran yarın mekanlar açılacak mı?
Kafe, restoran ve kahvehaneler Cumartesi günü açık mı? 5 Haziran yarın mekanlar açılacak mı?

Kafe, restoran ve kahvehaneler Cumartesi günü açık mı? 5 Haziran yarın mekanlar açılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan alınan kararları belli oldu. Aylardır kapalı olan mekanların 1 Haziran itibariyle açılmasına izin verildi. Sokağa çıkma yasağı Cumartesi günü için kaldırılırken, Pazar günü uygulanmaya devam edecek. Hal böyle olunca mekanların yarın açık olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, Kafe, restoran ve kahvehaneler Cumartesi günü açık mı? 5 Haziran yarın mekanlar açılacak mı?

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Kafe, restoran ve kahvehaneler Cumartesi günü açık mı? 5 Haziran yarın mekanlar açılacak mı?
Kafe, restoran ve kahvehaneler Cumartesi günü açık mı? 5 Haziran yarın mekanlar açılacak mı?

KAFE, RESTORAN VE KAHVEHANELER CUMARTESİ GÜNÜ AÇIK MI?

Cumartesi günleri sokağa çıkma kısıtlama uygulaması kaldırıldı. Hal böyle olunca kafe, restoran ve kahvehane gibi mekanlar açık olacak.

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Kafe, restoran ve kahvehaneler Cumartesi günü açık mı? 5 Haziran yarın mekanlar açılacak mı?
Kafe, restoran ve kahvehaneler Cumartesi günü açık mı? 5 Haziran yarın mekanlar açılacak mı?

KAFELER AÇILDI MI?

Kafeler ve restoranlar ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik açıklamalarda bulundu. İşte, o açıklamalar;

Restoran, lokanta ve kafeterya gibi yeme içme yerleri, sabah 07.00 ile akşam 21.00 arasında masaya servis yapılabilecek. Bu mekanlarda pazar günleri ise sadece paket servisi yapılacaktır.

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Kafe, restoran ve kahvehaneler Cumartesi günü açık mı? 5 Haziran yarın mekanlar açılacak mı?
Kafe, restoran ve kahvehaneler Cumartesi günü açık mı? 5 Haziran yarın mekanlar açılacak mı?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN KAFE VE RESTORANLAR İÇİN GENELGE DAHİLİNDE AÇIKLAMA

Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi); Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tüm kurallara uyulması, masalar arasında her yönden 2 metre, yan yana sandalyeler arasında 60 cm mesafe bırakılması,

Aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi,kaydıyla,

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Kafe, restoran ve kahvehaneler Cumartesi günü açık mı? 5 Haziran yarın mekanlar açılacak mı?
Kafe, restoran ve kahvehaneler Cumartesi günü açık mı? 5 Haziran yarın mekanlar açılacak mı?

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerinde 07.00-21.00 saatleri arasında masada servis, gel-al ve paket servis, 21.00 - 24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,Pazar günleri ise 07.00 - 24.00 saatleri arasında sadece paket servis, şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir. Aynı zamanda kafelerde oyun oynatılması yasak olacak.