Kafe, restoran ve kahvehaneler Cumartesi günü açık mı? 5 Haziran yarın mekanlar açılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan alınan kararları belli oldu. Aylardır kapalı olan mekanların 1 Haziran itibariyle açılmasına izin verildi. Sokağa çıkma yasağı Cumartesi günü için kaldırılırken, Pazar günü uygulanmaya devam edecek. Hal böyle olunca mekanların yarın açık olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, Kafe, restoran ve kahvehaneler Cumartesi günü açık mı? 5 Haziran yarın mekanlar açılacak mı?