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Yarın şehirler arası seyahat yasağı var mı? 19 Mayıs Çarşamba günü özel araç ve toplu taşıma ile seyahat yasak mı?

19 Mayıs'ta şehirler arası seyahat yasağı var mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı olan gün ve saatlerde seyahat yasağı bulunuyor. 19 Mayıs'ın resmi tatil olması nedeniyle gözler seyahat kısıtlamasına çevrildi. 19 Mayıs Çarşamba günü şehirler arası seyahat edecek olan vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, yarın şehirler arası seyahat yasağı var mı? 19 Mayıs Çarşamba günü özel araç ve toplu taşıma ile seyahat yasak mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 18.05.2021 18:07 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 18:07
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Yarın şehirler arası seyahat yasağı var mı? 19 Mayıs Çarşamba günü özel araç ve toplu taşıma ile seyahat yasak mı?

Yarın şehirler arası seyahat yasağı var mı? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü yarın kutlanacak. 19 Mayıs'ta seyahat edecek olan vatandaşlar, şehirler arası seyahat kısıtlaması olup olmayacağını merak ediyor. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, yarın şehirler arası seyahat yasağı var mı? 19 Mayıs Çarşamba günü özel araç ve toplu taşıma ile seyahat yasak mı? İşte haberin detayları...

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Yarın şehirler arası seyahat yasağı var mı? 19 Mayıs Çarşamba günü özel araç ve toplu taşıma ile seyahat yasak mı?

19 MAYIS'TA YARIN ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI VAR MI?

Hemen şunu belirtelim ki, şehirler arası seyahat yasağı sokağa çıkma yasağı olan gün ve saatlerde uygulanıyor. Buna göre, 19 Mayıs Çarşamba günü 21.00 ile 20 Mayıs Perşembe 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı olacak. Bu saatler dışında seyahatlerde herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.

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Yarın şehirler arası seyahat yasağı var mı? 19 Mayıs Çarşamba günü özel araç ve toplu taşıma ile seyahat yasak mı?

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI NASIL OLACAK?

İçişleri Bakanlığı'nın "kademeli normalleşme" konulu yayımladığı genelge ile şehirler arası seyahat yasağına ilişkin detaylar belli oldu.

İşte genelgede yer alan şehirler arası seyahat kısıtlaması açıklaması:

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Yarın şehirler arası seyahat yasağı var mı? 19 Mayıs Çarşamba günü özel araç ve toplu taşıma ile seyahat yasak mı?

Genelgede, kademeli normalleşme döneminde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlamasının uygulanacağına işaret edilerek, "Şehirlerarası seyahat kısıtlamasının istisnaları, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın uçak, tren, otobüs gibi toplu taşıma vasıtalarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatler için ayrıca seyahat izni alınması istenmeyecek, şehirlerarası seyahat edileceğinin bilet, rezervasyon kodu ile ibraz edilmesi yeterli olacaktır. Bu durumdaki kişilerin şehirlerarası toplu taşıma vasıtalarıyla ikametleri arasındaki hareketlilikleri, kalkış-varış saatleriyle uyumlu olmak kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır." bilgisine yer verildi.

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Yarın şehirler arası seyahat yasağı var mı? 19 Mayıs Çarşamba günü özel araç ve toplu taşıma ile seyahat yasak mı?

Zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili bakanlık ya da kamu kurum veya kuruluşu tarafından görevlendirilmiş kamu görevlilerinin (müfettiş, denetmen) özel veya resmi araçlarla yapacakları şehirlerarası seyahatlerine, kurum kimlik kartı ve görevlendirme belgesinin ibraz edilmesi kaydıyla izin verileceği aktarılan genelgede, şunlar kaydedildi: