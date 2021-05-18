Yarın şehirler arası seyahat yasağı var mı? 19 Mayıs Çarşamba günü özel araç ve toplu taşıma ile seyahat yasak mı?

19 Mayıs'ta şehirler arası seyahat yasağı var mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı olan gün ve saatlerde seyahat yasağı bulunuyor. 19 Mayıs'ın resmi tatil olması nedeniyle gözler seyahat kısıtlamasına çevrildi. 19 Mayıs Çarşamba günü şehirler arası seyahat edecek olan vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, yarın şehirler arası seyahat yasağı var mı? 19 Mayıs Çarşamba günü özel araç ve toplu taşıma ile seyahat yasak mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 18.05.2021 18:07 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 18:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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