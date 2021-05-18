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Haberler Galeri Okullar ne zaman kapanacak 2021? İlkokul, ortaokul, lise karneler hangi tarihte verilecek? Yaz tatili...

Okullar ne zaman kapanacak 2021? İlkokul, ortaokul, lise karneler hangi tarihte verilecek? Yaz tatili...

Okullar ne zaman kapanacak 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Pandemi döneminde uzaktan eğitimine devam eden öğrenciler yaz tatili için sorgulamalarını artırdı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelen son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Mayıs ayının son günlerinin yaşandığı dönemde 2020-2021 2. dönemin biteceği tarih öğrenci ve velilerin gündeminde yer alıyor. İşte, okullar ne zaman kapanacak 2021? İlkokul, ortaokul, lise karneler hangi tarihte verilecek? Yaz tatili...

Giriş Tarihi: 18.05.2021 17:44
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Okullar ne zaman kapanacak 2021? İlkokul, ortaokul, lise karneler hangi tarihte verilecek? Yaz tatili...

Okullar ne zaman kapanacak 2021? İlkokul, ortaokul, lise karneler hangi tarihte verilecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2020-2021 Eğitim yılının 2. Dönemi koronavirüs salgınından dolayı uzaktan eğitim olarak devam ediyor. Milyonlarca öğrenci okulların kapanacağı tarih için gelecek açıklamaları yakından takip ediyordu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından son dakika olarak açıklamalar geliyor. İşte, okullar ne zaman kapanacak 2021? İlkokul, ortaokul, lise karneler hangi tarihte verilecek? Yaz tatili...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Okullar ne zaman kapanacak 2021? İlkokul, ortaokul, lise karneler hangi tarihte verilecek? Yaz tatili...

UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BİTECEK?

Uzaktan eğitim 1 Haziran'a kadar devam edecek. MEB, okul öncesi, özel eğitim merkezleri ile 8 ve 12. sınıfların destekleme ve yetiştirme kurslarında 17 Mayıs'tan itibaren yüz yüze eğitime geçileceğini, diğer kademelerde ise 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edileceğini açıkladı.

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Okullar ne zaman kapanacak 2021? İlkokul, ortaokul, lise karneler hangi tarihte verilecek? Yaz tatili...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB Bakanı Ziya Selçuk, nisan ayında bir ara tatil verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." diye konuştu.

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Okullar ne zaman kapanacak 2021? İlkokul, ortaokul, lise karneler hangi tarihte verilecek? Yaz tatili...

Aslında desteklemeyi, telafiyi zaten süreçte yaptıklarını, destekleme ve yetiştirme kurslarını hep açık tutmalarının aslında bir telafi olduğunu aktaran Selçuk, "Biz her bir öğrencinin durumunun ne olduğunu, canlı derse katılımını ya da çeşitli ödevlere olan yaklaşımını, süreçteki birtakım özelliklerini, geçmişteki notlarını bunların hepsini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Okullar ne zaman kapanacak 2021? İlkokul, ortaokul, lise karneler hangi tarihte verilecek? Yaz tatili...

MEB'İN SON AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamada, ülke genelinde Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında eğitimde uygulanacak kararlara ilişkin bilgilere yer verildi.