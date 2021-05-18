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Okullar ne zaman kapanacak 2021? İlkokul, ortaokul, lise karneler hangi tarihte verilecek? Yaz tatili...
Okullar ne zaman kapanacak 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Pandemi döneminde uzaktan eğitimine devam eden öğrenciler yaz tatili için sorgulamalarını artırdı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelen son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Mayıs ayının son günlerinin yaşandığı dönemde 2020-2021 2. dönemin biteceği tarih öğrenci ve velilerin gündeminde yer alıyor. İşte, okullar ne zaman kapanacak 2021? İlkokul, ortaokul, lise karneler hangi tarihte verilecek? Yaz tatili...