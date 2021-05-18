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EGM PA 28. Dönem POMEM başvuru tarihi açıklandı mı? 2021'de yeni polis alımı yapılacak mı, ne zaman olacak?

Polis olabilme hayali ile POMEM başvurularını takip eden vatandaşlar, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelecek müjdeli haberi bekliyor. Bir önceki dönem polis alımlarında toplam 8 bin polis alımı yapılmıştı. Bu sürecin ardından gözler yeni alımlara çevrildi. Peki, EGM PA 28. Dönem POMEM başvuru tarihi açıklandı mı? 2021'de yeni polis alımı yapılacak mı, ne zaman olacak? İşte polis alımı ile ilgili son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 18.05.2021 18:23 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 18:23
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EGM PA 28. Dönem POMEM başvuru tarihi açıklandı mı? 2021'de yeni polis alımı yapılacak mı, ne zaman olacak?

28. Dönem POMEM başvuru tarihi açıklandı mı? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından belirli dönemlerde polis öğrenci alımı yapılıyor. POMEM'lere yapılan öğrenci alımı için gözler yeni başvuru tarihlerine çevrildi. 27 .Dönem'de önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 6.400 lisans (5.440 erkek ve 960 kadın), 1.600 önlisans (1.360 erkek ve 240 kadın) olmak üzere toplam 8.000 öğrenci alımı gerçekleştirilmişti. Peki, EGM PA 28. Dönem POMEM başvuru tarihi açıklandı mı? 2021'de yeni polis alımı yapılacak mı, ne zaman olacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EGM PA 28. Dönem POMEM başvuru tarihi açıklandı mı? 2021'de yeni polis alımı yapılacak mı, ne zaman olacak?

28. DÖNEM POMEM BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU?

28. Dönem POMEM başvuru ve sınav tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili Polis Akademisi tarafından açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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EGM PA 28. Dönem POMEM başvuru tarihi açıklandı mı? 2021'de yeni polis alımı yapılacak mı, ne zaman olacak?

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

28. Dönem POMEM şartları henüz belli olmadı. Ancak şartların 27. Dönem POMEM başvuru şartları ile aynı olması bekleniyor. 27. Dönem POMEM şartları şu şekildeydi:

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EGM PA 28. Dönem POMEM başvuru tarihi açıklandı mı? 2021'de yeni polis alımı yapılacak mı, ne zaman olacak?

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

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EGM PA 28. Dönem POMEM başvuru tarihi açıklandı mı? 2021'de yeni polis alımı yapılacak mı, ne zaman olacak?

ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.