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EGM PA 28. Dönem POMEM başvuru tarihi açıklandı mı? 2021'de yeni polis alımı yapılacak mı, ne zaman olacak?
Polis olabilme hayali ile POMEM başvurularını takip eden vatandaşlar, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelecek müjdeli haberi bekliyor. Bir önceki dönem polis alımlarında toplam 8 bin polis alımı yapılmıştı. Bu sürecin ardından gözler yeni alımlara çevrildi. Peki, EGM PA 28. Dönem POMEM başvuru tarihi açıklandı mı? 2021'de yeni polis alımı yapılacak mı, ne zaman olacak? İşte polis alımı ile ilgili son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 18.05.2021 18:23Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 18:23