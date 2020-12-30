MEB son dakika: 15 Şubat'ta yüz yüze eğitim başlıyor mu? İkinci dönem hangi sınıflar okula gidecek? O detaya dikkat

Son dakika... Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gündeme ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Koronavirüs salgını nedeniyle online eğitime geçen öğrencilerin ve velilerinin merakla araştırdığı yüz yüze eğitim tarihi konusunda bilgi veren Bakan Selçuk, ilk aşamada hangi gruplarda geçiş yapılacağı ile ilgili soruları da yanıtladı. Peki, 15 Şubat'ta yüz yüze eğitim başlıyor mu? İkinci dönem hangi sınıflar okula gidecek? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 30.12.2020 12:02 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 12:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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