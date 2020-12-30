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30 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son dakika: 15 Şubat'ta yüz yüze eğitim başlıyor mu? İkinci dönem hangi sınıflar okula gidecek? O detaya dikkat MEB son dakika: 15 Şubat'ta yüz yüze eğitim başlıyor mu? İkinci dönem hangi sınıflar okula gidecek? O detaya dikkat Son dakika... Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gündeme ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Koronavirüs salgını nedeniyle online eğitime geçen öğrencilerin ve velilerinin merakla araştırdığı yüz yüze eğitim tarihi konusunda bilgi veren Bakan Selçuk, ilk aşamada hangi gruplarda geçiş yapılacağı ile ilgili soruları da yanıtladı. Peki, 15 Şubat'ta yüz yüze eğitim başlıyor mu? İkinci dönem hangi sınıflar okula gidecek? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 30.12.2020 12:02 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 12:11
Son dakika... 15 Şubat'ta okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim tarihi belli oldu mu? Milyonlarca öğrencinin merakla araştırdığı yüz yüze eğitim konusunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim ile ilgili merak edilenlere yanıt verdi. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 15 Şubat'ta yüz yüze eğitim başlıyor mu? İkinci dönem hangi sınıflar okula gidecek? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR İKİNCİ DÖNEM HANGİ SINIFLAR OKULA GİDECEK?
Bakan Ziya Selçuk,
"15 Şubat'ta hangi gruplarda yüz yüze eğitime geçebiliriz, hazırlık yaptık. Açıklayabilmek için salgının seyriyle ilgili verileri görmeliyiz." diye belirtti. KARNELER NASIL VERİLECEK? "Yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz yok. Dijital karne söz konusu." diyen Selçuk, liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabileceğini belirtti. SINAVLAR İPTAL Mİ?
Milli Eğitim Bakanı Selçuk,
"Hiçbir şekilde sınav yok dersek bu, önümüzdeki 5-6 senenin eğitim sistemini felç etmeye yönelik bir şeye dönüşecek." dedi. ÖĞRETMENLER AŞI OLACAK MI?
Bakan Selçuk,
"Öğretmenlerimizin arzu etmeleri halinde aşılama sürecinin bir an önce başlaması konusunda Sağlık Bakanlığı ile temasımız sürüyor. Aşı takvimine bağlı olarak yaşlılar, hekimlerimiz, sağlık çalışanlarımızdan sonraki ekipte öğretmenlerin de yer alması noktasında ilkesel olarak müzakerelerimiz var." dedi.